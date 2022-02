Gillette dévoile sa Gillette Cup avec ses tout derniers Gillette Bed Battles, conçus dans Fortnite Creative





Gillette (NYSE : PG), le spécialiste des produits de toilette et de soins pour hommes, a annoncé ce jour sa toute dernière initiative en gaming et e-sports : la Gillette Cup. Ce tournoi de deux jours, qui démarrera le 3 février, sera hébergé par des hôtes d'e-sports et des commentateurs, notamment Alan « Bricey » Brice et Iain Chambers. En outre, participeront à la Gillette Cup des membres de la Gillette Gaming Alliance qui s'affronteront dans les Gillette Bed Battles, une map conçue dans Fortnite Creative, aux côtés de membres de la communauté Fortnite mondiale. La Gillette Gaming Alliance, qui existe depuis quatre ans, est une équipe rassemblant des streamers du monde entier, sélectionnés pour représenter la marque et créer du contenu pour les audiences internationales.

Gillette, pionnier dans des marques « non-gaming » de l'industrie des e-sports, a lancé la map personnalisée Gillette Bed Battles en novembre 2021. Au cours des deux premières semaines, cette map a accueilli plus de 250 000 parties, renforçant sa position de map de combat montante dans le mode créatif de Fortnite. Parmi les premiers à jouer, les membres de la Gillette Gaming Alliance du monde entier à avoir apprécié le jeu ont été Dr Lupo (Amérique du Nord), Elded (Mexique), Jolavanille (France), Juansguarnizo (Mexique) et Ocastrin (Brésil). Gillette Bed Battles se présente actuellement comme un jeu au format solo et sera joué au format duo pour la Gillette Cup. Le jeu reprendra un format solo une fois le tournoi fini.

« Depuis sa création il y a 120 ans, Gillette a été l'un des soutiens les plus ardents du monde du sport et des athlètes. Cet héritage, nous l'avons transposé dans l'univers passionnant et en pleine expansion des e-sports au cours de ces dernières années », explique Gary Coombe, PDG de Gillette. « Avec la Gillette Cup, nous étendons cette présence à la communauté des e-sports et proposons aux fans de nouvelles expériences et un accès qu'ils sauront apprécier. »

Le premier jour de la Gillette Cup sera consacré à des épreuves régionales, lors desquelles huit équipes duo s'affronteront dans chacune des six régions participantes, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, l'Espagne et le Royaume-Uni, ce qui représente 96 joueurs au total. Chaque équipe jouera trois tours de Bed Battles sur un système de classement à points, et les deux meilleures équipes de chaque région seront qualifiées pour les demi-finales. Le deuxième jour auront lieu les demi-finales et les finales, lors desquelles les 12 équipes qualifiées seront divisées en deux groupes de six pour jouer un tour. Les trois meilleurs duos de chaque groupe (six duos au total) disputeront les finales lors d'une épreuve en trois tours. Le dernier duo debout sera nommé vainqueur de la Gillette Cup et se partagera la somme de 25 000 dollars.

Parmi les membres de la Gillette Gaming Alliance qui affronteront des fans, des followers et des membres de la communauté des e-sports et du gaming afin de remporter la première coupe Gillette Cup, on compte :

« Je suis impatient de participer à cette première Gillette Cup, et de disputer les Gillette Bed Battles avec les autres membres de la Gillette Gaming Alliance », commente Vicens, membre de la Gillette Gaming Alliance (Espagne) et joueur d'e-sports Fortnite. « C'est toujours un grand plaisir que d'apporter des contenus nouveaux à nos fans et followers, et nous sommes ravis de découvrir les nouveautés Gillette. »

Connectez-vous à l'adresse Twitch.tv/Gillette pour regarder les membres de la Gillette Gaming Alliance débuter dans la Gillette Cup, défendre leurs lits, perfectionner leur stratégie et s'affronter pour remporter la toute première Gillette Cup.

En outre, Gillette a récemment lancé sa propre chaîne de gaming, @GilletteGaming sur TikTok, qui publie les exploits de membres de la Gillette Gaming Alliance et leurs streams. N'en manquez pas une miette !

Pour de plus amples informations, visitez le site officiel de Gillette ici, et suivez-nous sur Twitter et Facebook.

*Cette expérience Fortnite Creative a été créée en toute indépendance et n'est en aucun cas sponsorisée, soutenue ou administrée par Epic Games, Inc.

