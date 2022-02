TISSIUM sélectionnée dans le French Tech 120





TISSIUM, société de medtech privée spécialisée dans le développement de polymères programmables biomorphiques pour la reconstruction des tissus, a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionnée dans le programme French Tech 120.

French Tech 120 est un programme dédié aux startups en phase d'hyper-croissance. Il a été conçu pour offrir un accompagnement du gouvernement aux 120 entreprises françaises les plus prometteuses.

Pour la troisième année consécutive, TISSIUM est choisie pour participer à ce programme soutenu par le gouvernement qui offre un accompagnement aux scale-up françaises capable de devenir des leaders technologiques internationaux.

En sélectionnant TISSIUM parmi les lauréats, La French Tech reconnaît TISSIUM comme une entreprise française innovante et prometteuse qui bénéficiera d'initiatives spécifiquement conçues pour l'accompagner dans sa phase d'hyper croissance : accès illimité à des services liés au développement international, services sur mesure, financement, assistance pour le lancement commercial, et autres.

2022 sera une année importante pour TISSIUM avec des étapes clés à franchir dans toutes ses verticales. TISSIUM a récemment annoncé le renforcement de son comité exécutif dans le cadre de l'accélération du développement de sa plateforme et de la préparation de la commercialisation.

Christophe Bancel, Directeur Général de TISSIUM a déclaré :

"Nous sommes ravis de faire partie, une fois encore, du programme French Tech 120, particulièrement pendant une année 2022 qui marquera la réalisation d'étapes importantes de notre plan stratégique et la poursuite de l'expansion de notre activité en pleine croissance. Pour la troisième année consécutive, notre participation au programme French Tech 120 continue d'être une incontournable reconnaissance de nos efforts visant à transformer le domaine de la reconstruction des tissus, et représente une grande opportunité de développement dans le cadre de notre recherche de partenariats potentiels".

A propos de French Tech 120

Lancé en septembre 2019 par le Président de la République et le Premier Ministre, le programme French Tech 120 illustre la volonté du gouvernement français de devenir le meilleur soutien possible à l'écosystème de la French Tech.

La Mission French Tech a réuni une cinquantaine de Correspondants French Tech au sein des administrations et services publics capables de soutenir la croissance des startups. La liste des services, destinée à s'étoffer en permanence, couvre cinq catégories : le développement à l'international, le financement, l'accès au marché, le recrutement de talents et l'accompagnement dans toutes les relations avec l'Administration.

La French Tech 120 s'adresse aux entreprises innovantes créées depuis moins de 15 ans et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une introduction en bourse ou d'un rachat. Les participants sont sélectionnés selon des critères objectifs basés sur les levées de fonds et le chiffre d'affaires.

A propos de TISSIUM

TISSIUM est une société de medtech privée basée à Paris, France et Boston, USA, spécialisée dans le développement et la commercialisation d'une plateforme unique de biopolymères destinée à répondre à divers besoins cliniques non satisfaits, incluant la réparation et reconstruction a-traumatique des tissus.

TISSIUM développe un portefeuille de solutions qui s'appuie sur une famille propriétaire de polymères biomorphiques programmables, qui constitue le socle de la plateforme technologique de la société. Actuellement, la société a un pipeline de sept produits répartis selon 3 verticales, incluant la réparation des nerfs périphériques, le traitement des hernies et le traitement des fuites sur les lignes de sutures en chirurgie cardiovasculaire. Chaque produit est conçu pour améliorer de façon unique le process de reconstruction des tissus. La société développe également des dispositifs de diffusion de médicaments et d'activation pour optimiser la performance et l'exploitation de ses produits.

La technologie de la société est issue de travaux de recherche et de la propriété intellectuelle des laboratoires du professeur Robert Langer (MIT) et du professeur Jeffrey M. Karp (Brigham and Women's Hospital), qui ont cofondé la société en 2013.

