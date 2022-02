Les trophées WeQual récompensent huit femmes leaders pour leur contribution à l'activité de l'entreprise





Huit femmes d'affaires occupant des postes de direction dans d'importantes entreprises cotées de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), ont été désignées lauréates des trophées WeQual.

Les trophées WeQual visent à accroître la diversité au sein des comités exécutifs du Groupe des principales sociétés mondiales. Par le passé, plus de 35 % des lauréats des trophées WeQual ont été promus au sein des équipes de direction de sociétés internationales de premier plan.

Les lauréates des trophées WeQual 2022 pour la zone EMEA sont :

? Catégorie Technologies : Cécile Bartenieff, directrice générale pour l'Asie-Pacifique, Société Générale

? Catégorie Transformation : Christiane Lindenschmidt, directrice du numérique et des données, services des marchés et valeurs mobilières, HSBC

? Catégorie Commerciale : Anne O'Leary, CEO de Vodafone Irlande, Groupe Vodafone

? Catégorie Développement des affaires : Arancha Cordero, vice-présidente principale, Chief Growth Officer des Eaux Danone, Danone

? Catégorie Approvisionnement et chaîne d'approvisionnement : Jessica Nordlinder, cheffe du Service Achats, vice-présidente de l'approvisionnement mondial, Essity

? Catégorie Personnes et Culture : Tina Mylon, vice-présidente principale - Talents et diversité, Schneider Electric

? Catégorie Marques : Noémie Ellezam, directrice de la stratégie numérique du Groupe - Direction Innovation du Groupe, Société Générale

? Catégorie Finances : Anna Dimitrova, directrice financière et directrice Stratégie et Développement d'entreprise, Vodafone Allemagne, Groupe Vodafone

L'ensemble des candidatures aux trophées WeQual sont évaluées anonymement. Par conséquent, nos évaluateurs n'ont été informés ni du nom de la candidate ni de celui de l'entreprise qui l'emploie. Les 8 lauréates sont choisies à partir d'une liste de présélection comportant 24 finalistes, suite à un entretien réalisé par l'un de nos cadres supérieurs compétents.

Parmi les cadres supérieurs chargés des entretiens figuraient :

? Steve Cahillane, président du conseil, président et CEO de The Kellogg Company

? Mark Cutifani, CEO d'Anglo American

? Dame Inga Beale, présidente de Mediclinic et ancienne CEO de Lloyd's

? Shelley O'Connor, vice-présidente et cheffe des Affaires extérieures, Morgan Stanley

? Zoran Bogdanovic, CEO de Coca-Cola HBC

? Ralph Findlay, ancien CEO de Marston's plc

? Douglas Peterson, président et CEO de S&P Global

A travers le globe, plus de 160 multinationales emploient désormais des alumni WeQual, des femmes cadres de talent qui sont parvenues jusqu'en finale des trophées WeQual.

Katie Litchfield, fondatrice de WeQual, a déclaré : « Une fois de plus, le niveau des participantes aux trophées WeQual était exceptionnellement élevé, une preuve de plus encore qu'il existe de nombreuses femmes talentueuses, disposées et désireuses d'intensifier leurs efforts pour atteindre le niveau du comité exécutif du Groupe.

À PROPOS DE WEQUAL

La mission de WeQual consiste à créer un monde des affaires meilleur en favorisant l'équité des genres au niveau de la direction des principales sociétés mondiales. Les trophées WeQual représentent le principal moyen pour identifier et présenter des femmes remarquables, prêtes à intensifier leurs efforts pour rejoindre le comité exécutif de leur Groupe.

Ensemble, nous pouvons aborder la question de la lenteur de la nomination des femmes à des postes de direction de Groupe.

Fondatrice de WeQual - Katie Litchfield

CEO de WeQual - Mark Bateman

