Projet de Loi 14 sur la protection des stagiaires : La communauté étudiante universitaire exige l'accès aux congés parentaux pour les stagiaires.





QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'Union étudiante du Québec présentera son mémoire à propos du projet de loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail aujourd'hui devant la commission de l'économie et du travail. Ce projet de loi est une revendication de longue date de l'UEQ et est un autre jalon des travaux de sa campagne « Stagiaire en solde » qu'elle mène avec ses partenaires depuis maintenant plus de cinq années.

Cependant, bien que ce projet de loi rehausse finalement certaines protections des personnes étudiantes au niveau des normes du travail, force est de constater que le projet de loi requiert des bonifications. L'UEQ se désole que ce dernier n'aborde pas l'accès aux congés parentaux et autres congés longs. Elle considère que les stagiaires ont droit au seuil des protections offertes par les normes du travail aux travailleurs québécois et travailleuses québécoises, ce qui inclut notamment l'accès aux congés en cas d'accouchement, aux congés parentaux ainsi que tout autre congé long garanti par celles-ci.

Finalement, l'UEQ rappelle au ministre Boulet qu'elle souhaite que le projet de loi soit adopté avant la fin de la présente session parlementaire. Elle ne voudrait pas voir tout ce travail accompli être consigné aux oubliettes par le déclenchement des prochaines élections.

Demandes d'amendement de l'UEQ du projet de loi 14:

Que le projet de loi 14 reproduise les articles de loi sur les normes du travail sur les congés de longue durée pour qu'ils puissent être applicables au stagiaire.

Que le projet de loi 14 reproduise les articles de la loi sur les normes du travail sur les repos.

Que le projet de loi 14 reproduise l'article de la loi sur les normes du travail sur le refus de travailler.

Que le projet de loi 14 reproduise les articles de loi sur les normes du travail sur les tenues vestimentaires particulières, l'utilisation de matériel, d'équipement et de marchandise et sur les frais de déplacement ou de formation obligatoire avec les ajustements nécessaires pour qu'ils puissent être applicables aux stagiaires, particulièrement ceux et celles dont les stages sont non rémunérés.

Citation

« On ne peut pas d'une main reconnaître que les stagiaires doivent recevoir plus de protections et d'une autre leur interdire l'accès aux congés longs qui font partie du seuil de la décence offert aux travailleurs québécois et travailleuses québécoises » -Jonathan Desroches, président de l'UEQ

« Dans notre campagne pour améliorer la condition des stagiaires du Québec, l'UEQ jamais oublié l'importance de leur conférer les protections garanties par les normes du travail. Le projet de loi 14 est la fin de ce marathon, mais force est de constater qu'il reste des ajustements à faire avant de croiser le fil d'arrivée. » -Jonathan Desroches, président de l'UEQ

L'Union étudiante du Québec a pour mission de défendre les droits et intérêts de la communauté étudiante universitaire, de ses associations membres et de leurs membres, en promouvant, protégeant et améliorant la condition étudiante et la condition des communautés locales et internationales. Elle compte plus de 91 000 membres universitaires a? travers le Québec.

SOURCE Union étudiante du Québec

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 10:38 et diffusé par :