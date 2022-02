Cogeco figure dans l'édition 2022 du Sustainability Yearbook de S&P Global pour son excellence en matière d'ESG





MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Cogeco Communications (TSX : CCA) (« Cogeco ») est heureuse d'annoncer qu'elle figure, pour la première fois, dans le prestigieux « Sustainability Yearbook » de S&P Global pour son excellence en matière de mise en oeuvre des meilleures pratiques d'affaires ESG. Pour faire partie de ce palmarès, les entreprises doivent figurer parmi les 15 % les plus performantes de leur secteur et obtenir un score S&P Global ESG qui est à moins de 30 % du score de l'entreprise la plus performante du secteur. S&P a évalué plus de 7 000 entreprises et en a désigné seulement 716 à titre de chef de file en matière de développement durable.

« Nous félicitons Cogeco de faire partie de l'édition 2022 du Sustainability Yearbook. Plus de 7000 entreprises ont été évaluées et cette distinction souligne l'engagement envers des pratiques d'affaires durables », a indiqué Manjit Jus, directeur général et responsable mondial de la recherche ESG, S&P Global.

« Être reconnus dans le prestigieux Sustainability Yearbook de S&P Global est un grand honneur pour nous. Cette reconnaissance souligne, une fois de plus, notre engagement de longue date envers des normes ESG supérieures et nous motive à nous appuyer sur notre bilan en matière d'engagement social, de performances environnementales et de solides pratiques de gouvernance pour stimuler une croissance durable et inclusive », a déclaré Philippe Jetté, président et chef de la direction chez Cogeco.

Le développement durable et les facteurs ESG sont au coeur des actions de Cogeco

L'engagement social et le développement des communautés sont depuis longtemps au coeur de ce que fait Cogeco. La société s'est dotée d'un programme de responsabilité sociale d'entreprise ambitieux qui vise à mettre en oeuvre les meilleures pratiques ESG. À cet égard, Cogeco publiera, en mars, son prochain rapport ESG et de développement durable dans lequel la société présentera une mise à jour de ses indicateurs de performance et d'autres informations relatives à sa stratégie ESG.

Par ailleurs, Cogeco a récemment été nommée, pour une troisième année consécutive, parmi les 100 entreprises les plus durables au monde selon Corporate Knights. En novembre dernier, l'organisation mondialement reconnue CDP a octroyé à Cogeco la prestigieuse note « A » pour son leadership en matière de transparence environnementale. Cette note a été attribuée à seulement 2 % des entreprises qui ont été évaluées. En plus de présenter son Plan d'action pour le climat , Cogeco a également annoncé, au cours des derniers mois, son ambition d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Finalement, durant la COP26, la société a reçu le sceau inaugural Terra Carta de Son Altesse Royale le prince de Galles qui reconnaît des entreprises mondiales qui stimulent l'innovation et qui démontrent leur engagement et leur motivation envers un avenir durable.

À propos de S&P Global

S&P Global est l'une des principales agences mondiales de notation de crédit, d'indices de référence et d'analyses sur les marchés mondiaux des capitaux et des matières premières, offrant des solutions ESG, des données approfondies et des informations essentielles sur les facteurs économiques, commerciaux et de marché.

À PROPOS DE COGECO COMMUNICATIONS INC.

Enracinée dans les communautés qu'elle dessert et forte d'un héritage de plus de 60 ans, Cogeco Communications inc. (TSX : CCA) est une force concurrentielle en pleine croissance dans le secteur des télécommunications en Amérique du Nord. Par l'entremise de ses unités d'affaires Cogeco Connexion et Breezeline (anciennement Atlantic Broadband), Cogeco Communications fournit des services à large bande (Internet, télévision et téléphone) à 1,6 million de clients résidentiels et d'affaires au Québec et en Ontario au Canada ainsi que dans douze États des États-Unis. Pour en savoir plus sur la stratégie de croissance de Cogeco Communications et sur son engagement à soutenir ses communautés, à promouvoir une croissance inclusive et à lutter contre les changements climatiques, veuillez nous visiter en ligne à corpo.cogeco.com .

SOURCE Cogeco Communications Inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 10:33 et diffusé par :