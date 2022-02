Déclaration du ministre Hussen à l'occasion du Nouvel An lunaire





Cette semaine, les communautés asiatiques au Canada célèbrent le Nouvel An lunaire et saluent le début de l'année du Tigre

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Cette semaine, les communautés chinoise, coréenne et vietnamienne, ainsi que d'autres communautés de l'Asie orientale vivant au Canada ou ailleurs dans le monde, soulignent le Nouvel An lunaire.

Il s'agit d'un temps de célébration rempli d'activités comme des défilés, des danses du lion et des feux d'artifice. Parents et amis se rassemblent aussi pour partager un repas et échanger des présents. Pour la population canadienne, c'est le moment tout indiqué de célébrer la grande contribution des communautés asiatiques à notre pays. Même si les festivités de cette année seront différentes en raison de la pandémie, je sais que les gens trouveront des façons sécuritaires de souligner le début de l'année du Tigre.

Le tigre est un symbole de force, de puissance et de bravoure. L'année du Tigre met en évidence la résilience de ces communautés et illustre les valeurs que nous avons observées face au racisme à l'endroit des personnes asiatiques. Les actes de violence, de haine et de discrimination n'ont pas leur place au Canada. Nous devons rester unis en tant que Canadiens et mettre fin à la haine contre les personnes asiatiques, peu importe sa forme.

À titre de ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, j'invite tous les Canadiens et Canadiennes à prendre le temps de mieux connaitre les nombreuses communautés partout au pays qui font de nous ce que nous sommes. J'offre mes meilleurs voeux à tous ceux et celles qui célèbrent le Nouvel An lunaire. Que l'année du Tigre vous apporte chance, santé et prospérité.

