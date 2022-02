COVID-19 - Montréal annonce des modifications à son offre de services en sports et loisirs

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 2 730 nouveaux cas, pour un total de 864 621 personnes infectées*;63 nouveaux décès, pour un total de 13 286 décès;2 852...

Adapt Media, un fournisseur local de services extérieurs, est fier d'annoncer aujourd'hui son partenariat avec ACTV8me, un pionnier de la technologie publicitaire mobile. Les codes QR étant omniprésents dans la vie de pandémie et dans...

Les autorités de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux souhaitent réitérer leur position et maintiennent leur recommandation de ne pas recourir systématiquement à l'installation de purificateurs d'air mobiles dans les...

Service correctionnel Canada Le Service correctionnel du Canada (SCC) indique que trois détenus du Centre psychiatrique régional, en Saskatchewan, ont été déclarés positifs à la COVID-19. La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du...

Conformément aux plus récentes directives émises par le gouvernement du Québec dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, Montréal annonce certaines modifications à son offre de services en matière de sports et loisirs. Ces changements sont en...