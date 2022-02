Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An coréen





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An coréen :

« Cette semaine, les communautés coréennes au Canada et à travers le monde célébreront le Nouvel An lunaire de la Corée, également appelé Seollal, et accueilleront l'année du Tigre.

« Seollal est une fête toute particulière, riche en traditions et en festivités culturelles. C'est traditionnellement une occasion de se retrouver en famille, de partager de délicieux repas et de rendre hommage aux ancêtres.

« Tandis que les Canadiens d'origine coréenne célèbrent leur bonne fortune et expriment leur gratitude et leur respect les uns envers les autres, bon nombre d'entre eux réfléchiront à ce que l'année du Tigre signifie pour eux. Symbole de courage, le tigre peut nous inciter à surmonter les obstacles de la vie et nous guider en ces temps difficiles, alors que nous continuons à faire notre part pour nous protéger les uns les autres et protéger nos communautés contre la COVID-19.

« Le Nouvel An coréen est également l'occasion de reconnaître les nombreuses contributions que les Canadiens d'origine coréenne ont apportées et continuent d'apporter à notre pays, notamment en tant que travailleurs de la santé, enseignants et propriétaires d'entreprise. Alors que nous réfléchissons aux défis et aux réussites de la dernière année, nous devons nous rappeler que le respect de la diversité est la pierre angulaire de notre démocratie et qu'il contribue à façonner un Canada plus fort, plus prospère et plus inclusif.

« Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi souhaitons santé, bonheur et succès durant l'année du Tigre à tous ceux qui célèbrent cette occasion.

« Saehae bok mani badeusaeyo. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 09:36 et diffusé par :