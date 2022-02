Déclaration du premier ministre à l'occasion du Nouvel An chinois





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Nouvel An chinois, qu'on appelle aussi la fête du printemps :

« Aujourd'hui, les communautés chinoises au Canada et à travers le monde marquent le début de la fête du printemps et l'arrivée de l'année du Tigre.

« Le Nouvel An chinois est l'occasion de réfléchir aux défis et aux réussites de la dernière année et d'envisager l'avenir avec optimisme, joie et espoir. Traditionnellement, familles et amis se réunissent pour célébrer les nouveaux départs avec des repas en famille, des feux d'artifice et la traditionnelle danse du lion. Même si les festivités seront différentes encore une fois cette année, alors que nous continuons de suivre les consignes de santé publique pour assurer la sécurité de tous, nous pouvons tous nous inspirer des valeurs que symbolise le tigre, à savoir le courage, la résilience et la force. Ces valeurs ont aidé les Canadiens à traverser des moments difficiles depuis le début de la pandémie de COVID-19, et je sais qu'elles continueront d'être une source d'inspiration à l'avenir.

« La fête du printemps est également l'occasion pour nous tous de reconnaître les nombreuses contributions que les Canadiens d'origine chinoise ont apportées et continuent d'apporter à notre pays, et d'en apprendre davantage sur leurs riches cultures, coutumes et traditions. La diversité du Canada est notre force et, ensemble, nous continuerons de bâtir un pays meilleur, plus juste et plus inclusif.

« Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur, santé et bonne fortune à tous ceux qui célèbrent l'année du Tigre.

« X?n Nián Kuài Lè! Sun Nin Fai Lok! »

