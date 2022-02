Boston Metal renforce son équipe de direction en vue de la commercialisation d'une technologie novatrice





Boston Metal a le plaisir d'accueillir deux nouveaux talents au sein de son équipe de haute direction alors que la société se prépare à la commercialisation de sa technologie révolutionnaire de production de métaux. Ces nouvelles fonctions optimiseront la capacité d'encadrement et financière de la société, et s'inscrivent dans le contexte d'une équipe en pleine évolution, notamment avec la nomination de Stephan Broek au poste de vice-président principal de la technologie, fin 2021.

Fernanda Fenga rejoint Boston Metal en qualité de vice-présidente principale, affaires d'entreprise, apportant plus de 20 années d'expérience exécutive dans la conformité, les relations avec les investisseurs, les relations gouvernementales et la gestion des risques dans l'industrie des métaux et de l'extraction minière. Mme Fenga siège au conseil d'administration de NioCorp Development Ltd et avant de rejoindre Boston Metal, elle fournissait des services de conseils juridiques à diverses entreprises internationales.

Daniel Kuzmak rejoint l'entreprise en tant que conseiller, tout particulièrement dans le domaine des activités financières. M. Kuzmak intègre Boston Metal avec plus de quatre décennies d'expérience et a occupé des postes d'encadrement dans la finance et les opérations de grandes sociétés publiques et privées.

Mme Fenga supervisera les ressources humaines, les opérations financières, la gestion des risques, et les affaires juridiques. M. Kuzmak renforcera le service financier à l'heure où la société continue de mettre à échelle ses opérations et se prépare à la commercialisation de son processus révolutionnaire pour décarboniser la production d'acier et d'autres métaux.

"Nous sommes ravis que Fernanda et Dan rejoignent l'équipe de direction de Boston Metal et sommes convaincus que leur expérience et expertise seront de précieux atouts pour entrer dans la prochaine phase de démonstration industrielle et la commercialisation de notre technologie. Ils joueront tous deux un rôle crucial dans la gestion d'une forte croissance que nous anticipons pré- et post-commercialisation", déclare Tadeu Carneiro, président du conseil et PDG de Boston Metal.

La technologie de Boston Metal combine des innovations brevetées aux meilleures pratiques des secteurs de l'aluminium et de l'acier afin de proposer une solution innovante pour relever le défi des émissions de carbone auquel est confrontée la chaîne de valeur de l'acier. Alimentée par de l'électricité renouvelable, l'électrolyse en milieu oxydes fondus convertit le minerai de fer en du métal et de l'oxygène liquides. La plateforme modulaire et évolutive ne produit aucune émission de carbone, fournit une efficience énergétique élevée, et fonctionne avec un large éventail de qualités de minerai de fer. Outre l'acier, cette nouvelle technologie peut également être utilisée pour fabriquer d'autres produits métalliques.

En 2021, la société a finalisé un cycle de financement de série B sursouscrit ayant suscité un vif intérêt, aussi bien auprès des extracteurs de minerai de fer que des utilisateurs finaux d'acier, avec des réinvestissements de tous les participations de la série A, notamment Breakthrough Energy Ventures avec le soutien de Gates.

À propos de Boston Metal

Boston Metal est une société internationale mettant sur le marché des solutions sidérurgiques technologiques, comme l'électrolyse en milieu oxydes fondus (MOE), une plateforme brevetée de production de volumes importants de métaux. La MOE fournit au secteur métallurgique une solution plus efficace, plus verte et moins coûteuse pour produire une gamme complète de métaux et d'alliages à partir d'une grande variété de matières premières. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bostonmetal.com.

