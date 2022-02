MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS : FACE INVITE LES CANADIENS À CÉLÉBRER L'HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DES COMMUNAUTÉS NOIRES





MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - En ce début du Mois de l'histoire des noirs, la Fédération Africaine Canadienne de l'Économie (FACE) invite les Canadiens à célébrer l'histoire et le patrimoine des communautés noires du Canada. Il s'agit d'une formidable occasion de revisiter l'histoire des communautés noires canadiennes et de rendre hommage aux Canadiens d'ascendance africaine qui ont contribué à construire le Canada ainsi qu'à en faire un pays où chaque personne jouit d'une chance égale de s'épanouir et de réaliser ses rêves.

« Le Mois de l'histoire des noirs est une merveilleuse occasion de célébrer l'histoire, le patrimoine et les nombreuses contributions de la communauté noire au développement social et économique du Canada. Nous avons bien des choses à apprendre sur la manière dont les Canadiens d'ascendance africaine ont permis de faire du Canada un pays plus juste et plus prospère »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

Le Mois de l'histoire des noirs est également l'occasion de rappeler que les entrepreneurs noirs font face à de nombreuses barrières systémiques, surtout en ce qui concerne l'accessibilité à des ressources et à des services financiers. Selon un sondage Abacus Data, trois entrepreneurs noirs sur quatre disent qu'il leur est difficile d'obtenir du financement en raison de leur couleur de peau.

C'est pour lutter contre ces barrières que FACE, le gouvernement du Canada et la BDC ont créé le Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires. D'une valeur totale de 160 M$, ce fonds permet aux entrepreneurs noirs d'accéder à des ressources et des services auxquels ils n'auraient pas forcément accès en temps normal.

« Les entrepreneurs noirs sont confrontés à des barrières systémiques qui font en sorte qu'il est difficile pour eux de réaliser leurs objectifs d'affaires. C'est pour cela que FACE a codéveloppé le Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Il s'agit d'offrir aux entrepreneurs noirs des services qui reflètent leurs réalités socioéconomiques »

- Tiffany Callender, Présidente et directrice générale de FACE

Grâce à ce fonds, les entrepreneurs noirs ont désormais accès à des prêts entre 25 000 et 250 000$ et à des services qui sont adaptés à leur besoin et qui tiennent compte de leur réalité. Soulignons que, depuis sa création, ce fond a consenti 11,7 M$ en prêts à des entreprises noires oeuvrant dans de multiples secteurs économiques.

FACE invite les Canadiens à célébrer le Mois de l'histoire des noirs et, notamment, les initiatives économiques grâce auxquelles les noirs sont à même de réaliser leurs ambitions, de créer de la richesse et de contribuer à la prospérité du Canada.

À propos de FACE

La Fédération africaine canadienne de l'économie est une coalition d'organisations dirigées par des noirs et qui se consacrent à stimuler la croissance économique en passant par la création de richesse générationnelle pour les Canadiens d'ascendance africaine. En 2020 FACE a été mise sur pied comme réponse aux besoins des entrepreneurs noirs économiquement touchés par les conséquences de la pandémie.

Les organisations fondatrices de FACE incluent le Africa Center, Black Business Initiative, Black Business and Professional Association, l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges ainsi que le Groupe 3737.

FACE est ancrée dans l'engagement de ses organisations fondatrices qui synthétise plus de 100 ans d'expérience au service des Canadiens noirs avec passion, respect et intégrité.

SOURCE The Federation of African Canadian Economics

