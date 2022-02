Hydro Ottawa figure au palmarès des meilleurs employeurs, faisant la preuve que le milieu de travail de l'avenir est durable et mobile





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Hydro Ottawa continue de battre son propre record : elle figure au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale pour la 14e année de suite.

Mettant l'accent sur la transformation de sa façon de travailler et de fournir le service à ses clients, Hydro Ottawa a doté ses employés d'une technologie de libre-service conviviale et compatible avec les appareils mobiles, qui rend le travail plus dynamique et davantage axé sur la collaboration - que ce soit sur le terrain, à la maison ou au bureau. L'entreprise tire parti de diverses plateformes en ligne, dont Workspace de Google, pour aider ses employés à rester connectés et à collaborer avec les autres membres de leur équipe, leurs collègues et l'entreprise dans son ensemble au cours de la deuxième année de la pandémie de COVID-19.

Du point de vue du recrutement, les employés potentiels peuvent être impressionnés, à juste titre, par les deux campus d'Hydro Ottawa conformes à la norme LEED Or et par l'importance accordée aux retombées positives sur l'environnement et dans la collectivité. En 2021, la société a obtenu la prestigieuse désignation « entreprise Électricité durable » décernée par l'Association canadienne de l'électricité (ACE). Elle est le 11e membre de l'ACE à recevoir cette distinction au Canada et le troisième en Ontario. En outre, Hydro Ottawa a annoncé l'an dernier qu'elle s'engageait à rendre ses activités carboneutres d'ici 2030 , devançant ainsi l'objectif qu'elle s'était fixé à cet égard. La détermination des employés et les efforts consacrés à la numérisation l'aideront à atteindre ses objectifs de durabilité.

Faits en bref

Hydro Ottawa favorise la santé et le bien-être de son personnel en lui offrant un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être, une journée de congé payé par an pour faire du bénévolat ainsi qu'un programme d'aide aux employés. Depuis le début de la pandémie, l'entreprise a lancé un programme de thérapie cognitive et comportementale entièrement numérique, dirigé par des thérapeutes, afin de soutenir ses employés et les membres de leur famille qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale.

favorise la santé et le bien-être de son personnel en lui offrant un régime d'assurance-maladie, des programmes de conditionnement physique et de mieux-être, une journée de congé payé par an pour faire du bénévolat ainsi qu'un programme d'aide aux employés. Depuis le début de la pandémie, l'entreprise a lancé un programme de thérapie cognitive et comportementale entièrement numérique, dirigé par des thérapeutes, afin de soutenir ses employés et les membres de leur famille qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Hydro Ottawa a lancé en 2021 son cadre et plan pour l'équité, la diversité et l'inclusion 2021-2025, le troisième depuis 2013. En vertu de ce document, l'entreprise prévoit continuer d'accroître la diversité de son effectif, offrir un environnement de travail sûr et inclusif et renforcer les partenariats établis au sein de la collectivité.

a lancé en 2021 son cadre et plan pour l'équité, la diversité et l'inclusion 2021-2025, le troisième depuis 2013. En vertu de ce document, l'entreprise prévoit continuer d'accroître la diversité de son effectif, offrir un environnement de travail sûr et inclusif et renforcer les partenariats établis au sein de la collectivité. Chaque année, Hydro Ottawa investit dans la formation de son personnel, à raison de près de 30 heures par employé. Ces formations portent sur les pratiques de travail sécuritaires dans les corps de métier, les compétences en affaires, la gestion et le perfectionnement en leadership. En 2021, l'entreprise a maintenu l'approche qu'elle avait adoptée pour moderniser ses programmes de formation et de perfectionnement en assurant l'accès des employés à des activités de microapprentissage en tout temps et en tout lieu, sur n'importe quel appareil. Grâce à plus de 1 800 cours et de 1 600 livres numériques et vidéos de perfectionnement des compétences professionnelles, les employés ont pu poursuivre leur formation pendant qu'ils travaillaient de la maison. Quant aux employés sur le terrain, de nouveaux modules de formation en réalité virtuelle transforment la façon dont ils apprennent et pratiquent leur métier.

Hydro Ottawa appuie ses employés aux grandes étapes de leur vie. Elle aide aussi les membres de leur famille en investissant à leur intention dans un programme de soutien en santé mentale et dans des bourses d'études postsecondaires pour la sécurité.

Citation

« Nous sommes résolus à créer le milieu de travail de demain. Entre autres, nous apportons à nos employés le soutien dont ils ont besoin pour s'épanouir dans leur rôle. Non seulement nos employés se passionnent pour l'innovation, l'environnement et le développement durable, mais aussi ils ont à coeur de se rendre utiles à la collectivité. À mon avis, ces valeurs communes représentent notre plus grand avantage concurrentiel en qualité d'employeur. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Hydro Ottawa possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation. Hydro Ottawa limitée, qui distribue de l'électricité à plus de 346 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, qui est le principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario et qui a une capacité de production de 128 mégawatts (ce qui est suffisant pour alimenter 107 000 résidences); et Envari, qui offre des produits et services qui permettent de réduire la consommation énergétique et les coûts liés à l'énergie aux municipalités, aux clients industriels et commerciaux ainsi qu'à diverses entreprises de distribution locale.

www.hydroottawa.com

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 09:00 et diffusé par :