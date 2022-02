Avis aux médias - La gouverneure générale prononcera le mot d'ouverture d'un événement virtuel Canada-France sur la réconciliation





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, prononcera l'allocution d'ouverture de l'événement Réconcilier les mémoires pour apaiser le présent - Une conversation Canada-France. Dans le cadre de cet événement virtuel organisé par l'ambassade du Canada en France, des intervenants des deux pays discuteront de la question de la réconciliation.

Date : le 3 février 2022

Heure : 12 h HNE

Lieu : Webinaire (Zoom)

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'y inscrire au moyen du lien suivant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qzktgoltTBOIPSwJ1NVYoQ.

Il n'y aura pas de période de questions pendant l'événement virtuel. Les questions peuvent être soumises au Bureau de presse de Rideau Hall ou à l'équipe des relations avec les médias de l'ambassade du Canada en France .

Au sujet de l'événement Réconcilier les mémoires pour apaiser le présent

Cette conversation Canada-France portera sur le thème de la réconciliation, en particulier sur la façon dont on peut aborder les chapitres sombres de notre histoire qui affectent encore aujourd'hui nos sociétés contemporaines. Même si le Canada et la France sont confrontés à des défis distincts, les deux pays sont résolus à comprendre leur passé afin de bâtir des sociétés harmonieuses et résilientes dans le présent.

