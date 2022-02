Appel de projets pour le Fonds Langelier





40 000$ pour enrichir la francophonie au Canada

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - L'appel de projets du Fonds Langelier pour 2022-2023 est en cours. Les organisations et municipalités des communautés francophones et acadiennes ont jusqu'au 14 février pour soumettre leur dossier en ligne. Les 5 projets retenus partageront une bourse de 40 000$.

La présidente de la Fondation pour la langue française, Marie-Anne Alepin, invite les organisations, municipalités et collectifs des communautés acadiennes et francophones hors-Québec à soumettre un projet structurant dans le cadre de l'appel à projets 2022-2023 du Fonds Langelier. Les projets soumis doivent favoriser le développement social et enrichir la francophonie en milieu minoritaire.

« La créativité et le dévouement des communautés francophones et acadiennes sont palpables et nous sommes fiers de contribuer à ce grand rassemblement autour de la langue française par l'entremise du Fonds Langelier. Continuons ensemble de faire vivre la volonté de J. Donat Langelier, inspirant philanthrope montréalais dont le legs permet encore aujourd'hui de faire vivre la langue française », déclare Marie-Anne Alepin, présidente de la Fondation pour la langue française.

Tous les détails du concours sont disponibles sur le site Internet de la Fondation : fondationlanguefrancaise.org. Les projets doivent être envoyés par voie électronique avant le 14 février 2022, minuit. L'annonce des récipiendaires se fera en avril 2022, après l'analyse des projets par le jury.

La Fondation pour la langue française est un organisme de bienfaisance entièrement voué à la promotion du français au Québec et au Canada.

SOURCE La Fondation pour la langue française

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 09:00 et diffusé par :