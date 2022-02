Découvrez RISE Botanicals: Une nouvelle gamme de boissons adaptogènes pétillantes, concoctée par l'équipe du #1 kombucha au Canada*





MONTREAL, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- RISE Botanicals est une gamme de boissons sans sucre et excellentes pour la santé, mais il ne s'agit pas de kombucha. Méticuleusement conçues pour offrir de délicieux avantages stimulants pour l'humeur, chaque saveur est alimentée par des superaliments comme des plantes, racines et champignons appelés adaptogènes - connus pour aider le corps à s'adapter aux facteurs de stress quotidiens.

De petits changements qui font une grande différence lorsqu'il s'agit d'adopter d'un mode de vie plus sain, en particulier dans nos habitudes alimentaires et de consommation quotidiennes. Qu'il s'agisse d'acheter des produits biologiques ou de consommer moins de viande et de produits laitiers, une mentalité plus saine pour de nombreux Canadiens signifie également choisir des boissons meilleures pour la santé qui sont non seulement sans sucre, mais qui contiennent également des ingrédients conçus par la nature et reconnus pour leurs bienfaits pour la santé.

"Nous avons toujours été obsédés par la fabrication de boissons non seulement bonnes pour vous, mais aussi délicieuses", déclare Axel Kalbarczyk, PDG de RISE Kombucha. "Les adaptogènes sont utilisés dans la médecine traditionnelle et ayurvédique depuis des siècles, nous voulions les proposer aux consommateurs dans une boisson savoureuse qui représente notre conviction fondamentale que le goût ne doit jamais être sacrifié pour la santé - jamais".

RISE Botanicals est offert en quatre saveurs offrant chacune leur propre fonction bénéfique, pour tous les goûts et pour toute occasion :

(Renew) Revitalisez-vous

Vous voulez être sous votre meilleur jour qu'importe votre prochaine activité, le changement de saison ou en cas de petit coup de mou? Découvrez Renew avec son bon goût de café caramel qui vous apportera force et vitalité.

Adaptogènes: shwagandha, basilic sacré et gingembre.

(Focus) Atteignez vos objectifs

Vous avez un délai à rencontrer et vous souhaitez améliorer votre performance? Découvrez Focus et son bon goût mangue orange qui vous stimulera pour une meilleure concentration tout au long de la journée.

Adaptogènes: ashwagandha, reishi, sauge, curcuma et cannelle.

(Boost) Dynamisez votre quotidien

Vous avez la tête dans le brouillard ou vous manquez de motivation? Découvrez Boost et son bon goût de cacao chaï qui vous apportera gourmandise et dynamisme afin que vous soyez au top pour votre prochaine aventure.

Adaptogènes: Fèves de cacao, gingembre, ashwagandha, basilic sacré et cannelle.

(Relax) Ralentissez et Relaxez.

Vous êtes fatigué, stressé et vous souhaitez un moment de détente? Découvrez Relax et son bon goût de lime et gingembre qui vous réconfortera et vous amènera dans votre petit coin de paradis.

Adaptogènes: ashwagandha, citronnelle, basilic sacré, camomille et lavande.

Pour tous ceux qui souhaitent boire plus consciemment en 2022, RISE Botanicals est là pour vous aider à bien vivre et à mieux vous adapter au moment présent!

*Source: A.C. Nielsen 52 semaines / Volume terminant le 4 décembre, 2021

RISE Botanicals est maintenant disponible dans une variété de magasins d'aliments naturels à travers le Canada et sera lancé chez les détaillants de masse et les chaînes d'épicerie en février dans leur province de Québec, suivi d'une distribution nationale au début du printemps.

À propos de RISE Kombucha

RISE a été fondée à Montréal au Canada en 2008 pour le consommateur avant-gardiste. Connu pour son approche fanatique en laboratoire et sa passion pour le travail avec la nature, RISE Kombucha a lancé RISE Botanicals en Janvier 2022, une collection de boissons adaptogènes. L'engagement de RISE Kombucha est de créer les meilleures boissons savoureuses prescrites par la nature, pour nourrir et ravir le corps et les papilles.

Pour en savoir plus sur RISE Botanicals, rendez-vous sur risebotanicals.ca et suivez @risekombucha sur Instagram, Facebook et TikTok.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/09dcdb91-5376-4870-90ea-1c33f913f544

