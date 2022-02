INVESTISSEMENT QUÉBEC ACQUIERT DES ACTIONS DE GROUPE ALITHYA INC.





MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Investissement Québec annonce qu'elle a acquis, dans le cadre d'un financement annoncé par Groupe Alithya inc. (« Alithya ») le 31 janvier 2022, la propriété et le contrôle de 1 628 664 actions à droit de vote subalterne (les « actions visées ») à un prix de 3,07 $ par action, pour un prix d'achat total de 4 999 998,48 $.

Avant l'acquisition des actions visées, Investissement Québec avait la propriété de 7 317 105 actions à droit de vote subalterne, représentant 9,52 % des actions à droit de vote subalterne en circulation d'Alithya. L'acquisition des actions visées confèrent immédiatement à Investissement Québec la propriété et le contrôle de 8 945 769 actions à droit de vote subalterne d'Alithya, portant ainsi sa participation à environ 10,52 % des actions à droit de vote subalterne en circulation d'Alithya, compte tenu des actions à droit de vote subalterne acquises par l'autre partie au placement privé.

Investissement Québec a acquis les titres d'Alithya aux fins d'investissement uniquement et non dans le but d'influer de façon importante sur le contrôle d'Alithya.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

