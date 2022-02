Le réseau 5G de Bell de nouveau classé comme le plus rapide au pays





MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Bell est heureuse d'annoncer aujourd'hui que son réseau 5G a été classé comme étant le plus rapide au pays selon le dernier rapport comparatif d'Ookla. Grâce à l'obtention de ce prix, le réseau 5G de Bell demeure le plus primé au Canada. Il a aussi reçu récemment les distinctions suivantes : Global Wireless Solutions (GWS) lui a décerné le titre de meilleur réseau 5G, alors que le magazine PCMag a déclaré qu'il s'agissait du réseau mobile le plus rapide (4G et 5G). Selon PCMag, dans son rapport sur les réseaux mobiles canadiens les plus rapides de 2021 , le réseau 5G de Bell devance celui des réseaux 5G majeurs aux États-Unis.

Les Speedtest Awards 2021 d'Ookla ont déclaré le réseau 5G de Bell comme le plus rapide au pays, d'après les résultats d'un sondage Speedtest recueillis et analysés indépendamment par Ookla pendant les troisième et quatrième trimestres de 2021. Ces données ont été calculées en utilisant les vitesses médianes de téléchargement et de téléversement.

Poursuite de l'expansion du réseau 5G

En décembre 2021, Bell a introduit son service 5G à l'Île-du-Prince-Édouard, notamment dans les collectivités qui suivent : Charlottetown, Abram-Village, Kensington et Sherbrooke. En raison de cette expansion, l'entreprise a atteint son objectif d'offrir la couverture de son réseau 5G à plus de 70 % de la population canadienne avant la fin de 2021.

Aujourd'hui, Bell a annoncé que sa technologie 5G est maintenant offerte dans 42 collectivités supplémentaires en Ontario, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, dont les suivantes :

Ontario : Adelaide - Metcalfe , Blandford - Blenheim , Brant, Central Huron, Centre Wellington, Guelph / Eramosa , Haldimand County, Huntsville , Ingersoll , King , Première Nation des Mississaugas de Scugog Island , Première Nation des Mississaugas de Credit, North Dumfries , Norwich , Oro-Medonte, Point Edward , Sarnia , Première Nation des Aamjiwnaang, Sault Ste. Marie , South Huron, South-West Oxford, Strathroy-Caradoc, St. Clair, St. Thomas , Thunder Bay , Tillsonburg , Woolwich et Zorra.

- , - , Brant, Central Huron, Centre Wellington, / , Haldimand County, , , , Première Nation des Mississaugas de , Première Nation des Mississaugas de Credit, , , Oro-Medonte, , , Première Nation des Aamjiwnaang, , South Huron, South-West Oxford, Strathroy-Caradoc, St. Clair, , , , Woolwich et Zorra. Québec : Rouyn-Noranda , Sainte-Agathe-des-Monts , Sainte-Julienne , Saint-Roch-Ouest , Val-David et Val-Morin .

, , , , et . Î.-P.-É. : Bayview , Cavendish , Hope River , New London , North Rustico et Stanley Bridge .

, , , , et . Nouvelle-Écosse : municipalité régionale du Cap-Breton et Westville .

« Nous avons tiré de nombreuses leçons de la crise de la COVID-19. Parmi celles-ci, l'importance capitale d'avoir un accès à Internet et à une couverture cellulaire pour composer avec la nouvelle normalité. Nous sommes nombreux à faire du télétravail et nos enfants ont également besoin de cette connectivité pour poursuivre leur apprentissage en toute sécurité à la maison. Je me réjouis de constater que Bell comprend l'importance de nous garder connectés et investit dans l'infrastructure nécessaire. »

- Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton

« Je suis si fière des réalisations de l'équipe Bell qui, cette année, a offert le réseau 5G de Bell à de plus en plus de Canadiens. Plus que jamais, des gens à travers le pays dépendent de leurs appareils pour rester connectés, informés, productifs et divertis. De plus, grâce à nos vitesses rapides et notre faible latence, ils peuvent faire plus de ce qu'ils aiment faire : télécharger et diffuser des émissions plus rapidement, jouer à des jeux mobiles ou faire des appels vidéos avec des détails exceptionnels. Je suis doublement fière que Bell possède le réseau 5G le plus primé au pays et que nous ayons reçu de la reconnaissance d'entreprises de recherche indépendantes comme Ookla; ces choses affirment que nos investissements dans le réseau 5G portent des fruits. »

- Claire Gillies, présidente, Bell Mobilité

De nouveaux forfaits Données illimitées partageables pour tirer le meilleur parti du réseau 5G

Bell a lancé aujourd'hui une nouvelle catégorie de forfaits mobiles conçus pour les clients qui consomment différents contenus pendant leurs déplacements (écoutent de la musique ou des vidéos diffusées en continu ou jouent à des jeux). Les nouveaux forfaits Ultime 40 et Ultime 50 illimités offrent plus de données aux vitesses maximales, la messagerie internationale, la fonction de point d'accès sans fil et la qualité vidéo HD. Le forfait Ultime 50 comprend également les appels, textos et données illimités en direction et en provenance des États-Unis. Les grands voyageurs peuvent donc rester connectés sans se soucier des frais d'utilisation excédentaire et d'itinérance. Les clients qui s'abonnent à un forfait Ultime illimité bénéficieront également d'un abonnement de 24 mois à Crave Mobile. Crave comprend le divertissement le plus récent, dont HBO, HBO Max, SHOWTIME, et les plus grands films à succès d'Hollywood. De plus, Crave offre un tableau robuste de productions originales en français et en anglais, ainsi que des milliers d'heures de contenu exclusif en français.

Pour plus de détails, les prix et la disponibilité des nouveaux forfaits Ultime 40 et Ultime 50 illimités, veuillez visiter Bell.ca/Ultime ou Bell.ca/Ultimate. Pour consulter les cartes de couverture et obtenir plus d'information sur les appareils et les forfaits 5G de Bell, veuillez visiter Bell.ca/5G .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble évolué de services sans fil, de télévision, Internet, médias et de communications d'affaires large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons dans un meilleur aujourd'hui et un avenir meilleur en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités, tout en nous engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins communautaires et l'accès à ces derniers, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

