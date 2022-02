Les Producteurs d'oeufs du Canada sont reconnus à titre d'un des meilleurs employeurs d'Ottawa pour la dixième année de suite





OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont ravis d'être reconnus comme l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale, et ce, pour la dixième année consécutive. Ce prix reconnaît le travail des employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau ainsi que leur milieu de travail exceptionnel.

« C'est une grande source de fierté pour notre équipe d'être reconnue comme l'un des meilleurs employeurs », a déclaré Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. « En favorisant une atmosphère de confiance, de dialogue et d'ouverture, nous avons été en mesure de garder notre esprit d'équipe, de concrétiser les valeurs de notre entreprise et de travailler ensemble pour relever les défis. À titre de dirigeant, je suis particulièrement fier de la façon dont notre équipe s'est adaptée, a réagi et a adopté le changement, tout en continuant de respecter notre engagement d'aider les producteurs d'oeufs à offrir des aliments frais, locaux et de haute qualité aux Canadiens tout au long de l'année, et ce, sans aucun problème. »

Les Producteurs d'oeufs du Canada sont un employeur de premier plan pour différentes raisons, notamment les programmes axés sur les employés qui permettent à ces derniers de donner le meilleur d'eux-mêmes, tant au travail que dans leur vie personnelle. Mentionnons également l'accent mis sur le développement du leadership et la formation sur mesure, les outils de collaboration favorisant la cohésion de l'équipe, ainsi que de nouvelles ressources et de nouveaux programmes pour veiller à ce que les équipes soient tenues informées et restent en contact, peu importe où elles travaillent.

« Soutenir notre équipe, cultiver son talent et notre culture d'entreprise primée en cette période sans précédent demeure une priorité, a ajouté Tim Lambert. En travaillant en étroite collaboration et en restant en contact les uns avec les autres, nos employés se sont révélés forts, résilients et profondément engagés. Ils n'ont jamais cessé de remplir leur rôle essentiel de gestion de l'approvisionnement en oeufs du Canada, ce qui, avec le travail sans relâche des familles agricoles du Canada, des partenaires de l'industrie et des intervenants, a contribué à faire en sorte que le système alimentaire du Canada demeure solide. »

En plus de superviser les normes et les programmes nationaux de salubrité des aliments et de soins des animaux à la ferme visant les producteurs, de mener de nouvelles recherches et de gérer les possibilités d'éducation et de réseautage, l'équipe fait également la promotion de la consommation d'oeufs au Canada et des éléments nutritifs que contiennent ces derniers. De plus, l'équipe se fait le champion de la production ovocole au sein du mouvement d'agriculture durable, contribuant à assurer une industrie des oeufs dynamique et durable aujourd'hui et pour les générations futures. Les Producteurs d'oeufs du Canada redonnent; c'est une tradition qui ne date pas d'hier : ils ont donné des millions d'oeufs aux banques alimentaires et à d'autres organismes de bienfaisance tout au long de l'année, offrant un soutien indispensable à des causes locales partout au Canada et à des membres vulnérables de la collectivité.

Cette récente reconnaissance à titre d'un des meilleurs employeurs témoigne de l'engagement inébranlable des Producteurs d'oeufs du Canada envers leurs employés et, de plus, du dévouement d'une équipe engagée et passionnée qui sert un secteur agricole canadien d'une importance capitale, en plein essor et prêt à croître.

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca .

SOURCE Les Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 08:30 et diffusé par :