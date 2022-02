Myélome Canada annonce la publication des résultats du tout premier «?Partenariat pour l'établissement des priorités en recherche sur le myélome?»





Les priorités des futures recherches identifiées par les personnes touchées par le myélome

MONTRÉAL, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Myélome Canada est heureux d'annoncer que les résultats du Partenariat pour l'établissement des priorités en recherche sur le myélome (PEP) ont été publiés dans le British Journal of Haematology. Le premier processus du genre dans le domaine du myélome, ce PEP aura un impact important sur l'orientation de la recherche future sur le myélome. Il incitera les organismes de financement à tenir compte des questions identifiées comme prioritaires par les personnes touchées par ce cancer.

Le Dr Reiman, oncologue médical et responsable du projet Myélome PEP, a expliqué : «?Nous pouvons maintenant nous tourner vers d'importants organismes de financement et les scientifiques pour les encourager à reconnaître les besoins des personnes touchées par le myélome et à oeuvrer pour que leurs questions trouvent une réponse.?» Dr Reiman a ajouté, «?Ce n'est que par la recherche que nous continuerons à faire des progrès dans les soins offerts aux patients atteints d'un myélome, et ce n'est qu'en demandant aux patients et aux proches aidants que nous saurons quelles orientations de recherche sont les plus importantes.?»

Le processus du PEP a réuni, pour la première fois, des patients atteints d'un myélome, des proches aidants et des cliniciens pour déterminer les dix questions les plus importantes auxquelles la future recherche sur le myélome devrait répondre.

Les dix questions de recherche prioritaires sur le myélome multiple au Canada et à l'étranger :

Comment peut-on guérir le myélome?? Les nouvelles immunothérapies sont-elles efficaces pour traiter le myélome?? Comment pouvons-nous améliorer le diagnostic du myélome (plus rapidement, de manière moins invasive, etc.), et quel est l'impact d'un diagnostic précoce sur la situation globale des patients?? Quels sont les nouveaux traitements pour les patients atteints d'un myélome qui amélioreront leur espérance de vie en ayant moins d'effets secondaires indésirables?? Comment pouvons-nous personnaliser le traitement d'un patient en fonction de son type de myélome et de son profil génétique, et quel est l'impact de la médecine personnalisée sur l'efficacité du traitement et l'évolution de la maladie?? Comment prévenir la détérioration des os ou réparer les os qui ont été endommagés sans effets secondaires négatifs ni chirurgie?? Comment peut-on réduire, cycler ou arrêter en toute sécurité l'utilisation des médicaments anti-myélome afin de réduire les effets secondaires du traitement et de garder le contrôle sur le myélome?? Comment pouvons-nous réduire ou gérer les effets indésirables à court et à long terme du traitement du myélome?? Quelle est la manière la plus efficace (combinaisons de médicaments, séquence, fréquence et intensité) de traiter le myélome réfractaire, récidivant et résistant aux médicaments?? Pouvons-nous développer des traitements spécifiques pour le myélome à haut risque ou agressif qui amélioreront la situation globale des patients qui en sont atteints??

«?Nous sommes ravis d'avoir soutenu cette initiative car personne ne connaît mieux le myélome que ceux dont la vie a été affectée par cette maladie?», a déclaré Martine Elias, directrice générale chez Myélome Canada. «?Les résultats du PEP sont importants pour les bailleurs de fonds et les chercheurs et renforcent l'impact de la voix de la communauté dans l'orientation des futures stratégies de recherche de Myélome Canada vers des projets qu'ils ont définis comme significatifs.?»

LE PARTENARIAT POUR L'ÉTABLISSEMENT DES PRIORITÉS EN RECHERCHE SUR LE MYÉLOME (PEP)

Soutenu par Myélome Canada, les représentants et les chercheurs de l'Unité de SOUTIEN SRAP des Maritimes (USSM), le projet a été mené par le Dr Tony Reiman, oncologue médical à l'Hôpital régional de Saint John au sein du Réseau de santé Horizon au Nouveau-Brunswick, et responsable scientifique de l'équipe de l'USSM à Saint John. Le projet a adhéré aux pratiques établies de la James Lind Alliance (JLA) et a été guidé par le groupe de pilotage Myélome PEP, les chercheurs de la USSM et de la JLA. Lire le papier ici.

LE MYÉLOME

Le myélome multiple, communément appelé myélome, est la deuxième forme de cancer du sang la plus répandue. Le myélome affecte les plasmocytes du système immunitaire, que l'on retrouve dans la moelle osseuse. Chaque jour, dix Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome et malgré sa prévalence accrue, ce cancer demeure peu connu. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Toutefois, pour guérir le myélome, plus d'investissement et de recherche sont nécessaires.

MYÉLOME CANADA

Myélome Canada est le seul organisme à but non lucratif national créé par et pour les personnes touchées par un myélome multiple. Dans le but d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs proches, l'organisme favorise l'engagement communautaire à travers différentes actions de sensibilisation, d'éducation, et de défense des droits, tout en appuyant le développement de la recherche clinique qui mènera à la guérison. Myélome Canada maîtrise le myélome depuis sa création en 2005.

RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON

Le Réseau de santé Horizon est la plus grande régie régionale de la santé au Nouveau-Brunswick et la deuxième plus grande régie de la santé au Canada atlantique avec une expertise dans divers domaines de la santé et des services communautaires. Favorisant une culture axée sur la prestation de soins sûrs et de qualité aux patients, aux clients et à leur famille, le Réseau de santé Horizon exploite 12 hôpitaux et plus de 100 établissements, cliniques et bureaux à la grandeur du Nouveau-Brunswick.

