GOLDFLARE : LE PREMIER PROGRAMME DE FORAGE SUR SYÉNITE CONDOR EST UN SUCCÈS

PIEDMONT, QC, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Exploration Goldflare inc. (TSXV : GOFL) (« Goldflare » ou « la Société ») a achevé un ensemble de travaux pour poursuivre l'exploration de la découverte Condor I réalisée à la fin de 2021 (Goldflare, communiqué de presse du 11 janvier 2022. Le projet d'exploration Syénite Condor est une nouvelle cible d'exploration associée au pluton de Cléricy, située environ 30 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda.

Ce sont 12 sondages courts totalisant 987 mètres qui ont été réalisés au début du mois de janvier, immédiatement sous le décapage en cours, mais aussi dans l'extension immédiatement à l'est et au nord du décapage porteur de l'indice Condor I, dont les résultats ont été précédemment publiés par Goldflare (voir le communiqué de presse du 11 janvier 2022). La Société a procédé avec un programme de forage limité pour tester certaines hypothèses de départ, comme la direction des unités porteuses d'or dans le but d'établir la planification des prochains travaux.

Les forages ont été implantés à un espacement variant entre 15 mètres et 50 mètres, pour couvrir une extension latérale d'environ 100 mètres dans l'axes est-ouest et environ 100 mètres dans l'axe nord-sud.

CIBLE DU DÉCAPAGE

Les forages CDR-21-01 à CDR-21-08, d'une longueur variant entre 60 et 102 mètres, et distribués sur 4 sections orientées nord-sud et espacées de 15 mètres, visaient à reproduire les teneurs obtenues par décapage en surface. La profondeur verticale maximale visée est d'environ 40 mètres.

Voici ce que ces forages ont révélé :

Les zones de fracturation pyritisée ont été observées dans chaque sondage sur des intervalles de 2 à 17 mètres. Ces intervalles sont répétés à l'intérieur d'enveloppes de largeur apparente variant entre 20 et 63 mètres.

La géologie concorde avec les observations faites sur le décapage où des valeurs de 1 à 10 g/t ont été obtenues.

CIBLE EXTERNE

Les sondages CDR-21-09 à CDR-22-12 ont été forés à l'intérieur de 50 mètres du décapage portant l'indice Condor I, couvrant une extension latérale d'environ 100 mètres. Les quatre forages, d'une longueur de 60 à 117 mètres, ont été implantés suivant une direction nord-est pour couvrir des extensions possibles des structures minéralisées identifiées en surface.

Voici ce que ces forages ont révélé :

Un nouveau système de dykes de syénite hématisée a été intercepté sur des longueurs carotte variant entre 10 et 40 mètres, à des profondeurs verticales variant entre 20 et 60 mètres. Des concentrations variables de pyrite disséminée y ont été observées, associées à une augmentation du niveau d'altération et de fracturation.

Une nouvelle faille ductile a aussi été identifiée au contact entre les dykes de syénite et une large unité de gabbro magnétique. La structure identifiée est située à moins de 50 mètres au nord-est de l'indice de surface Condor I.

L'interprétation préliminaire de la géologie montre que le contact syénite-gabbro suit une orientation nord-ouest. L'épaisseur apparente du système de dykes de syénite hématisée porteur d'intervalles pyritisés est d'environ 150 mètres, basé sur la couverture de forage actuelle.

Perspective

La Société est heureuse de constater la forte continuité des indicateurs de minéralisation observés dans les sondages tel qu'ils ont été décrits et associés aux résultats obtenus des travaux d'échantillonnage en surface. À l'échelle de la zone forée, l'interprétation géologique réalisée à ce jour indique la possibilité d'étendre la zone ciblée vers le nord-ouest et le sud-est. Pour atteindre cet objectif, la Société vise à améliorer sa compréhension des relations entre les lithologies qui portent l'or et les structures régionales. Dans l'attente des résultats d'analyse, des données critiques - tel qu'un levé magnétique par drone de même qu'un levé de géochimie de sol (tous deux réalisés au cours de l'année 2020) - seront intégrés aux données utilisées pour générer le prochain plan d'exploration.

« Nous commençons à mieux comprendre le potentiel du projet Syénite Condor par des rapprochements possibles avec des gisements connus dans la ceinture de l'Abitibi.

Les roches identifiées dans nos forages sont remarquables par leur altération rouge brique en hématite, associée à une minéralisation disséminée. Certaines mines en opération dans la région possèdent ces caractéristiques, dont la mine Timmins West, opérée par Pan American Silver, située à l'autre extrémité de la faille Porcupine Destor, en Ontario; et la mine Young Davidson, opérée par Alamos Gold, dans le secteur de Matachewan, qui correspond à l'extrémité ouest de la faille Cadillac, en Ontario.

Ces deux gisements d'importance sont en grande partie encaissés dans des intrusion de syénite, associées à des zones de pyrite disséminée et à des altérations qui semblent s'apparenter à ce que nous découvrons à Condor I », a déclaré Ghislain Morin, président-directeur général d'Exploration Goldflare inc.

Le tableau ci-dessous dresse la liste des intervalles de syénite micro-fracturée et hématisée qui présentent des caractéristiques favorables à la présence de minéralisation aurifère en accord avec les observations de surface.

Intervalles de syénite micro-fracturée et hématisée favorables

Forage (UTMnad83) Position (UTM,nad83) Meilleur Intervalle selon les observations (m) Largeur (m) Observations clefs CDR-21-01 659392E-5364862N 42,0 - 51,0 61,0 - 68,0 9,0 7,0 Répétition de dykes de syénite hématisée et micro-fracturée. Pyritisation faible associée à la présence de carbonates. CDR-21-02 653392E-5364869N 41,4 - 43,1 46,7 - 49,2 61,2 - 65,3 4,1 2,5 4,1 CDR-21-03 659377E-5364864N 36,0 - 38,5 39,7 - 42,0 46,0 - 50,4 2,5 2,3 4,4 CDR-21-04 659376E-5364865N 37,4 - 41,0 46,3 - 48,6 66,0 - 68,0 3,6 2,3 2,0 CDR-21-05 659362E-5364867N 23,9 - 27,2 40,4 - 43,5 3,3 3,1 CDR-21-06 659362E-5364859N 32,5 - 35,2 38,2 - 41,1 45,0 - 47,6 52,5 - 70,1 74,3 - 79,5 89,4 - 96,0 2,7 2,9 2,6 17,6 5,3 6,6 CDR-21-07 659408E-5364888N 26,6 - 28,4 51,5 - 53 1,8 1,5 Pyrite disséminée autour de veinules de quartz-calcite. CDR-21-08 659407E-5364882N 33,5 - 35,3 1,8 CDR-21-09 659442E-5364868N 56,0 - 73,0 17,0 Réseau de dykes de syénite porphyrique, hématisée, fracturée, pyritisée. Encaissé dans un gabbro fortement magnétique. Recoupé par une zone de faille de 60 à 63 m. CDR-21-10 659451E-5364941N 19,0 - 22,0 37,0 - 48,0 3,0 11,0 Réseau de dykes de syénite porphyrique, hématisée fracturée, pyritisée. Encaissé dans un gabbro fortement magnétique. CDR-22-11 659402E-5364962N 9,5 - 12,4 18,0 - 20,0 32,5 - 35 56,8 - 59 2,9 2,0 2,5 2,2 Réseau de dykes de syénite porphyrique hématisée, fracturée, pyritisée. Gabbro faillé au contact inférieur. CDR-22-12 659391E-5364881N 79,0 - 96,5 17,5 Zone de déformation laminée avec brèche de quartz pyritisée sur 2 m. Syénite hématisée et pyritisée au contact.

Note : les intervalles sont présentés sous forme de longueurs forées.

L'information technique contenue dans ce communiqué a été revue par Martin Demers, géo. (ogq no770), consultant pour Exploration Goldflare et personne qualifiée en vertu du Règlement NI43-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les règles de la Bourse TSXV) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ni de la véracité du présent communiqué.

