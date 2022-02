Bopper lance une campagne de financement participatif par actions pour accélérer le déploiement de son modèle de rémunération éthique pour les musiciens





MONTRÉAL, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bopper, la seule plateforme B2B de licences de musique indépendante 100 % transactionnelle, annonce le lancement de sa campagne de financement participatif par actions qui permet désormais à tout Canadien d'investir dans l'entreprise et de soutenir le développement d'une industrie musicale plus éthique. La société, qui a déjà reçu un financement d'investisseurs institutionnels, aspire à permettre à toutes les personnes en adéquation avec sa mission de la rejoindre en tant qu'investisseurs.



Bopper a lancé sa campagne de financement sur FrontFundr dont la page de présentation est accessible ici . FrontFundr est la principale plateforme de financement participatif par actions au Canada, offrant à des entreprises comme Bopper un modèle plus équitable et inclusif pour lever des capitaux. Les campagnes FrontFundr fonctionnent comme le financement participatif : elles aident les entreprises en démarrage et en phase de croissance à lever des fonds, avec le soutien d'un groupe diversifié d'investisseurs d'impact qui croient en leur mission. Cependant, les contributeurs reçoivent une participation directe dans l'entreprise sous forme d'actions plutôt que de recevoir uniquement un accès anticipé à un produit ou service et à des produits promotionnels.

La mission de Bopper consiste à favoriser des scénarios gagnant-gagnant pour les artistes et les marques en associant créativité, technologie et responsabilité sociale. Bopper facilite l'octroi de licences de musique indépendante pour les agences de publicité, les cinéastes et les gestionnaires de médias sociaux tout en assurant aux ayants-droits une rémunération équitable. La décision d'ouvrir la possibilité d'investir dans Bopper à tous les Canadiens, y compris aux artistes et aux labels qu'elle représente grâce au modèle de financement participatif, s'aligne parfaitement avec les valeurs de l'entreprise.

« La décision d'allouer une partie de notre dernière ronde de financement à une initiative de financement participatif repose sur notre valeur fondamentale : faire bénéficier les artistes et les membres de notre écosystème d'affaires encore plus de la croissance de Bopper », a déclaré son PDG, Gabriel Bouchard. "Nous voulons étendre cette opportunité à tous ceux qui s'alignent sur les valeurs de notre entreprise et qui souhaitent faire prospérer la scène musicale indépendante."

FrontFundr est très simple. La plateforme permet aux utilisateurs de partout au Canada d'investir en toute légalité dans des entreprises innovantes en démarrage et en croissance en moins de 12 minutes, à partir d'aussi peu que 250 $. À ce jour, il a aidé plus de 60 entreprises à lever plus de 70 millions de dollars selon les règles de financement de l'AMF.

L'objectif total de la présente ronde de financement est fixé à 2 millions de dollars dont 250 000 $ ont été alloués exclusivement à cette campagne de socio-financement par actions. Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez devenir copropriétaire de Bopper, consultez sa page de présentation ici !

À propos de Bopper

Bopper vous permet de trouver rapidement une chanson correspondant à un brief de création, d'obtenir un estimé budgétaire et d'acquérir une licence d'utilisation instantanément pour la musique des meilleurs artistes originaux et groupes indépendants. Créé spécifiquement pour les publicitaires et les producteurs de cinéma par des vétérans des industries de la production audio et de la publicité, Bopper supprime tous les obstacles associés à la négociation de licences d'enregistrement et crée un accès instantané à une nouvelle source de musique qui a été largement inexploitée jusqu'à présent. C'est une alternative éthique aux bibliothèques musicales libres de droits en ligne. Vivant au carrefour de la créativité et de la responsabilité sociale, la mission de Bopper est de créer des scénarios gagnant-gagnant pour les artistes, les agences et les marques afin qu'ils puissent tous travailler ensemble pour aider la nouvelle scène musicale à prospérer.

À propos de FrontFundr

FrontFundr est la principale plateforme d'investissement en ligne sur les marchés privés au Canada et un courtier sur le marché dispensé. Il offre aux entreprises en démarrage ou en croissance un accès au capital et donne aux investisseurs un accès aux entreprises privées en lesquelles ils croient et qu'ils souhaitent soutenir. Il offre à une communauté de plus de 27 000 investisseurs la possibilité d'examiner et de réaliser des placements privés sur une seule plateforme numérique. La technologie révolutionnaire de l'entreprise permet aux utilisateurs de partout au Canada d'investir dans des entreprises de croissance innovantes en moins de 12 minutes. À ce jour, il a aidé plus de 70 entreprises à lever plus de 70 millions de dollars.





