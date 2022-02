Le gouvernement du Québec accorde près de 100?000 $ à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia





QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, l'octroi d'une aide financière de 96?800 $ à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia pour l'aménagement de ses locaux et l'achat d'un équipement spécialisé servant à la production de contenu en baladodiffusion.

Allouée dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, cette aide permettra plus précisément à la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia d'acquérir un nouveau mobilier ainsi que de créer des espaces de travail sécuritaires dans les aires ouvertes et des bureaux fermés. De plus, la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia fera l'acquisition d'un équipement spécialisé pour produire du contenu en baladodiffusion de niveau professionnel, ajoutant ainsi un moyen de diffusion pour joindre la population.

Citations

«?La télévision communautaire est un formidable outil de développement social, culturel et éducatif dans nos régions. En plus d'informer la population sur les enjeux locaux, la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia permet de donner une voix aux citoyens du Bas-Saint-Laurent. La culture est une priorité pour notre gouvernement et c'est pourquoi nos télévisions communautaires peuvent compter sur un financement adéquat pour en faire la promotion.?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?S'impliquant dans sa communauté, la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia produit et diffuse de l'information qui reflète la réalité des Matapédiennes et des Matapédiens. Le contenu des émissions, les retombées économiques et sociales ainsi que les emplois créés témoignent de l'importance de ce moyen de communication. Je remercie ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, de soutenir la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia dans la poursuite de sa mission.?»

Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent

Liens connexes

Plan de relance économique du milieu culturel

Aide aux immobilisations

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 07:30 et diffusé par :