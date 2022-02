Rappi et dLocal élargissent leur partenariat en ajoutant la méthode de paiement brésilienne PIX





dLocal, plateforme de paiement en tête du marché qui met en relation les commerçants du monde entier avec les marchés émergents, a annoncé aujourd'hui avoir élargi son partenariat avec Rappi, start-up de livraison sur demande implantée en Amérique latine. En vertu de cette alliance renforcée, les clients de Rappi au Brésil peuvent maintenant choisir d'utiliser les paiements PIX pour les achats effectués avec l'application Rappi.

PIX est l'un des systèmes de paiement instantanés dont l'adoption est la plus rapide dans le monde. Un an après son déploiement, le système de paiement instantané représente 72 % des transactions au Brésil. La Banque centrale du Brésil a indiqué que plus de 100 millions de personnes ont déjà exécuté au minimum une transaction PIX depuis son déploiement en novembre 2019.

Les clients de Rappi au Brésil pourront désormais utiliser la plateforme de paiement dLocal pour effectuer des achats et les payer par carte de crédit locale, y compris les cartes Mastercard, Visa et American Express émises par les banques locales. Pour l'instant, le service est disponible pour passer des commandes dans les restaurants, les achats en ligne et le règlement en espèces et, au cours des six (6) prochains mois, il couvrira toute l'application. C'est la première fois que Rappi utilisera cette méthode de paiement alternative largement acceptée, telle que PIX.

L'infrastructure des paiements au Brésil et dans d'autres marchés émergents en Amérique latine, en Asie et en Afrique est fragmentée et complexe. En ajoutant la possibilité d'accepter des méthodes de paiements locales, Rappi continuera d'améliorer la vie de millions de personnes dans la région, créant une expérience de paiement en toute simplicité pour la première super application d'Amérique latine.

« Au cours des dernières années, dLocal est devenue un partenaire fiable pour nos opérations en Amérique latine. En proposant au Brésil l'une des innovations les plus récentes en matière de paiement, telle que PIX, nous passons à l'étape suivante de notre partenariat pour améliorer davantage l'expérience de nos clients et offrir des méthodes de paiement localisées, centrées sur les préférences et les habitudes du consommateur », a déclaré Carlos Ayalde, directeur mondial des Paiements chez Rappi.

« Nous sommes ravis d'avoir Rappi comme client, et de faire bénéficier ses clients de notre expertise locale en fournissant une expérience d'achat en ligne sans accrocs par le biais de plusieurs méthodes de paiements locales alternatives », a fait savoir Michel Golffed, vice-président de la Croissance chez dLocal.

Rappi s'est associée à dLocal pour tirer profit de ses solutions de paiement sur mesure qui se concentrent sur les sociétés de la gig économie. dLocal permet de recevoir des paiements, pour que les utilisateurs achètent des produits dans Rappi, d'envoyer des paiements, de traiter les paiements à l'intention des restaurants et des coursiers et, également, d'émettre des cartes en marque blanche pour les entités affiliées à Rappi.

Rappi et dLocal se sont engagées à proposer des paiements localisés en Argentine, au Brésil, au Chili, au Costa Rica, au Mexique, et en Uruguay, et ont l'intention d'élargir leur partenariat à d'autres pays, en offrant des méthodes de paiement localisées et adaptées.

À propos de dLocal

dLocal offre sur les marchés émergents des systèmes de paiement locaux qui permettent aux commerçants du monde entier d'entrer en relation avec des milliards de consommateurs des marchés émergents en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Grâce au concept « One dLocal » (une API, une plateforme, un contrat), les entreprises à travers le monde peuvent accepter et envoyer des paiements, régler des opérations dans le monde entier et émettre des cartes de débit virtuelles et physiques prépayées en monnaies locales et en marque blanche sans avoir à gérer des sous-traitants différents pour les recettes et les paiements, à mettre en place de nombreuses entités locales, ni à intégrer de multiples acquéreurs. Pour en savoir plus, consultez https://dlocal.com.

À propos de Rappi

Rappi est une plateforme de livraison tout usage qui vise à être l'assistant personnel de ses utilisateurs. Cette start-up, basée en Amérique latine, est présente au Brésil, en Colombie, au Mexique, au Chili, en Uruguay et au Pérou. La plateforme permet d'acheter des produits de diverses catégories, allant des restaurants, supermarchés et boissons à littéralement quoi que ce soit. Par ailleurs, l'application a un porte-monnaie virtuel, RappiPay, qui permet de faire des transferts et même payer dans les établissements. En 2016, le développement de la société s'est accéléré, avec l'aide de Y Combinator, incubateur de start-ups le plus important au monde. Au début de 2018, la société a reçu une contribution de 185 millions USD, ce qui lui a permis de s'étendre au Brésil et en Amérique latine ; en septembre 2018, elle a reçu une nouvelle contribution, de 220 millions USD, devenant la nouvelle licorne d'Amérique latine.

