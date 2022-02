Ville de Saguenay : la tension monte





SAGUENAY, QC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Les cols blancs de la Ville de Saguenay se sont réunis hier soir en assemblée générale afin de réitérer leur appui envers le comité de négociation. Plus que jamais, les membres sont mobilisés et entament dès aujourd'hui des moyens de pression pour faire entendre raison à l'employeur. Dorénavant, les syndiqué(e)s appliqueront leur convention collective à la lettre et refuseront toute demande d'heures supplémentaires, sauf si la situation est jugée essentielle.

« C'est carrément une insulte de dire que nous sommes une dépense dans laquelle il faut couper. Qu'est-ce qu'une Ville si elle n'offre pas de services à sa population? Les membres du SCFP 2466 sont presque tous des citoyens et citoyennes de la Ville de Saguenay et ils se désolent de constater qu'elle va laisser un conflit de travail s'envenimer de la sorte. La tension monte et les moyens de pression aussi! », de déclarer Stéphanie Cloutier, présidente du SCFP 2466.

Les demandes de la Ville entraînent des reculs importants dans les conditions de travail des employé(e)s cols blancs. Certaines d'entre elles attaquent même des clauses qui font partie de la convention collective depuis plus de 20 ans. Déjà, plusieurs personnes salariées sont obligées de cumuler deux emplois afin de subvenir aux besoins de leur famille. Sabrer dans les conditions de travail est un affront terrible et la mairesse refuse de prendre tous les moyens nécessaires pour régler cette situation très difficile.

« Nous lui avons envoyé une lettre jeudi dernier et nous n'avons toujours pas reçu de réponse de sa part. De plus, ses représentants à la table n'arrêtent pas de dire qu'ils travaillent avec le mandat de l'administration précédente. Mais pour quelle raison Julie Dufour est incapable de s'engager avec son propre mandat? » a demandé Claire Simard, conseillère syndicale du SCFP.

Le syndicat a en main un mandat de grève depuis juin 2021.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 06:45 et diffusé par :