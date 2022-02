Vantaa Energy élargit son partenariat avec Hansen pour couvrir les activités du marché de l'énergie d'équilibrage





Hansen Technologies (ASX : HSN) a le plaisir d'annoncer l'élargissement de son partenariat avec Vantaa Energy Ltd. Dans le cadre de cet accord, Vantaa Energy, l'une des plus grandes entreprises énergétiques urbaines en Finlande, va recourir davantage à Hansen Trade pour couvrir les activités du marché de l'énergie d'équilibrage (mFRR). L'accord s'appuie sur des contrats impliquant des activités intrajournalières automatisées avec Hansen Trade.

La solution d'énergie d'équilibrage dans Hansen Trade permet à Vantaa Energy d'automatiser les offres de l'énergie d'équilibrage. La fonctionnalité d'activation électronique et la réduction de l'offre minimale correspondante, permettent également une meilleure optimisation de capacité.

Hansen Trade comprend également des fonctionnalités comme l'interconnexion des offres, ce qui permettra à Vantaa Energy de mieux tenir compte des limites de la montée de cadence des centrales électriques, suite au changement du marché du modèle nordique d'équilibrage.

Markku Vartia, directeur du secteur électrique chez Vantaa Energy Ltd, a signalé : « Grâce à une relation fructueuse déjà existante avec Hansen, cela nous a été facile d'élargir son champ d'application pour couvrir également les activités du marché de l'énergie d'équilibrage. Les marchés de l'énergie d'aujourd'hui sont volatils et il faut sans cesse mettre à jour les offres de l'énergie d'équilibrage. L'automatisation et l'optimisation fournies par Hansen Trade nous fournit automatisation et optimisation qui permettent d'automatiser les processus et de réaliser de potentielles plus-values pour nos actifs de production ».

Scott Weir, président de la région EMEA chez Hansen Technologies, a signalé : « Ce nouvel élargissement de notre partenariat avec Vantaa Energy témoigne de la solidité de Hansen Trade. Notre solution permet à Vantaa Energy d'automatiser les opérations commerciales critiques grâce à une solution de trading cloud-native moderne et robuste. Hansen Technologies est fier d'offrir à ses clients des avantages concurrentiels leur permettant de profiter de la dynamique du marché avec des outils modernes dans un environnement numérique en rapide évolution ».

Fonctionnant comme une solution SaaS basée dans le cloud, Hansen Trade satisfait pleinement aux exigences de flexibilité et d'évolutivité du marché en pleine mutation du trading en énergie.

Pour de plus amples informations sur Hansen, veuillez consulter le site www.hansencx.com.

À propos de Hansen Technologies

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services destinés aux secteurs de l'énergie, de l'eau et des communications. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen est au service de plus de 600 clients dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, à gérer et analyser les données clients, et à contrôler les processus essentiels de gestion des revenus et de service clientèle.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.hansencx.com

À propos de Vantaa Energy Ltd

Vantaa Energy est l'une des plus grandes entreprises énergétiques urbaines de Finlande. Nous produisons de la chaleur, de l'électricité et des services d'efficacité énergétique. Grâce à nous, nos clients peuvent être satisfait de leur quotidien en fournissant des services en constant développement et respectueux du climat.

Le secteur de l'énergie joue un rôle important dans l'atténuation du changement climatique. Nous voulons participer à l'élaboration de la solution. Nous sommes une entreprise énergétique d'économie circulaire en pleine croissance et investissons dans la recherche de solutions énergétiques neutres en carbone. Nous éliminerons progressivement les combustibles fossiles d'ici 2026 et nous acheminons vers la neutralité carbone d'ici 2030.

www.vantaanenergia.fi

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

