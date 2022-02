Noah "40" Shebib's Justice Fund s'associe aux Camps de la Fondation Tim Horton pour soutenir les jeunes des communautés mal desservies de Toronto





Le partenariat des Camps Tim et de Justice Fund, une initiative lancée par les deux principaux organismes de services aux jeunes, offre des programmes pour responsabiliser et inspirer les jeunes à bâtir la vie qu'ils désirent.

Le programme de 10 semaines aux Fermes Onondaga Tim Horton et au sein de la communauté comprend un apprentissage expérientiel en plein air conçu pour transmettre de nouvelles compétences et un leadership qui permettent aux participants de redonner à leurs communautés.

TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Les jeunes de Toronto sont divisés par la pauvreté - et cette division est racialisée. D'un côté, les jeunes qui bénéficient d'opportunités structurées pour grandir et se développer ; de l'autre, il y a principalement de jeunes noirs, de jeunes autochtones et des jeunes de couleur sans accès aux ressources sanitaires, scolaires et sociales nécessaires pour s'épanouir.

On estime que plus de 125 000 jeunes de la ville proviennent d'une famille à faible revenu[1], avec une famille racialisée sur cinq vivant dans la pauvreté (comparativement à une famille non racialisée sur 20).[2]

Pour faire face aux impacts de cette division, Justice Fund, un organisme à but non lucratif qui travaille avec les communautés en conflit avec la loi, s'est associé aux Camps de la Fondation Tim Horton, un leader canadien dans le soutien aux jeunes défavorisés par le biais de programmes basés sur des camps. Ensemble, ils aident à éliminer les obstacles pour les jeunes des régions mal desservies de Toronto.

« Les activités en plein air au Canada ne devraient pas être limitées à quelques privilégiés », déclare Noah « 40 » Shebib, cofondateur de Justice Fund avec le PDG Yonis Hassan. « Nous nous efforçons de changer cela, en offrant ces opportunités à tous les jeunes de Toronto, tout en faisant notre part pour faire avancer la vérité, la réconciliation et renforcer la souveraineté autochtone. »

« Les Camps Tim ont des décennies d'expérience dans la création de programmes à fort impact pour les jeunes. Nous apportons cette expérience à nos partenaires communautaires, trouvant de nouvelles façons de faire une différence dans les communautés mal desservies de Toronto », ajoute Hassan. « Nous avons créé quelque chose de vraiment spécial qui donne la priorité aux jeunes et à leurs communautés, quelque chose qui inspirera les communautés noires, autochtones et de couleur et leur montrera que les activités de plein air sont plus que l'aventurisme blanc canadien. »

Changement appuyé par des groupes communautaires et des icônes de Toronto

Dans le cadre du programme des Camps Tim et de Justice Fund, des jeunes leaders sélectionnés par des organisations communautaires établies, notamment The Kickback, CSAT (Canadian Somali Association of Toronto) et FYOU Project, participent à 10 semaines de programmation, qui se déroulent à la fois aux Fermes Onondaga Tim Horton et au sein de la communauté. La programmation basée sur le camp renforce la confiance et élargit les horizons grâce à des activités telles que des aventures en pleine nature et des parcours de cordes en hauteur, tout en encourageant le développement social et émotionnel et la constitution d'équipes. La programmation communautaire prolonge la croissance à mesure que les jeunes appliquent leurs nouvelles compétences, concevant et mettant en oeuvre des projets pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés.

« L'accès et l'équité dans les espaces extérieurs sont une question de justice sociale », déclare Katie Wheatley, cheffe exécutive des programmes et des opérations aux Camps de la Fondation Tim Horton. « Nous connaissons le pouvoir de l'apprentissage expérientiel. Le partenariat avec Justice Fund garantira que davantage de jeunes auront des opportunités et pourront apporter leurs compétences nouvellement développées dans leurs communautés pour amorcer un véritable changement.

S'appuyant sur le modèle d'apprentissage rigoureux des Camps de la Fondation Tim Horton, les participants développent une identité positive et des compétences de pensée critique, se considérant comme des agents de changement équipés pour faire face au stress et aux obstacles. Les jeunes sont rejoints par des militants et des leaders communautaires de Toronto, dont Meghan Yuri Young, défenseure de la santé mentale et correspondante de Breakfast Television, l'entrepreneure Abby Albino et bien d'autres, qui animent des ateliers sur des sujets allant de la justice réparatrice à la pensée conceptuelle.

À propos des Camps de la Fondation Tim Horton

Les Camps de la Fondation Tim Hortons® sont une organisation caritative à but non lucratif fondée en 1974 pour élargir l'horizon de ce qui est possible pour les jeunes. Leader des programmes de développement de la jeunesse, les Camps Tim soutiennent les jeunes de foyers à faible revenu âgés de 12 à 16 ans. Grâce à un programme pluriannuel basé sur des camps, les jeunes acquièrent des compétences telles que le leadership, la résilience et la responsabilité, qui leur permettent de réaliser leur véritable potentiel. Avec sept camps en Amérique du Nord qui organisent des programmes d'été et scolaires toute l'année, les jeunes sont soutenus pour s'épanouir lorsqu'ils rentrent chez eux, pour exceller dans leurs études postsecondaires, pour réussir au travail et pour contribuer positivement à leurs communautés. Plus de 300 000 enfants ont participé à un camp de la Fondation sans frais pour eux ou leurs familles. Pour plus d'informations sur les Camps de la Fondation Tim Hortons®, veuillez visiter www.timscamps.com.

À propos de Justice Fund

Justice Fund se consacre au bien-être social et économique des communautés de la RGT. La violence à Toronto continue d'être un défi croissant. Les jeunes qui vivent dans la pauvreté sont plus touchés par cette violence que tout autre groupe démographique. Notre équipe s'engage à bâtir des communautés plus sûres en fournissant un soutien et un plaidoyer flexibles et à long terme aux communautés en conflit avec la loi et aux groupes communautaires qui les servent. Notre mission est basée sur la conviction que lorsqu'elles ont la possibilité de prospérer, les communautés sous-financées deviennent moins violentes, brisant ainsi le cycle des conflits.

[1] Toronto CAS: https://www.torontocas.ca/news/2018-toronto-child-family-poverty-report [2] Canada Without Poverty: https://cwp-csp.ca/poverty/just-the-facts/ Note : No translated web pages available. Toronto CAS: La Société de l'aide à l'enfance de Toronto Canada Without Poverty: Canada sans pauvreté

SOURCE Tim Hortons Foundation Camps

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 06:00 et diffusé par :