Drillmec SpA a signé un protocole d'entente avec le gouvernement de Telangana, en Inde





HYDERABAD, Inde, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Drillmec SpA, une filiale du groupe MEIL, un conglomérat multisectoriel mondial basé à Hyderabad, établira son centre de fabrication mondial à Hyderabad, Telangana.

Drillmec SpA, l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'équipements de forage pétrolier, propose d'investir plus de 200 millions de dollars dans la prochaine installation afin de mettre en place un centre de fabrication mondial, qui comprendra la fabrication, la recherche et le développement, ainsi qu'un centre d'excellence pour dispenser une formation de haut niveau.

Drillmec a conclu un protocole d'entente avec le ministère de l'industrie et du commerce du gouvernement de Telangana, afin d'établir le centre international de Drillmec pour la fabrication de plates-formes pétrolières et d'équipements auxiliaires à Telangana.

Simone Trevisani, PDG de Drillmec SpA, a déclaré : « Nous sommes intéressés par un investissement futur dans le projet d'hydrogène comme combustible en Inde. Après avoir examiné de nombreuses offres de différents pays, nous avons choisi le Telangana, en Inde, car cette région a une politique industrielle progressive et est favorable aux investisseurs. Nous veillerons à ce que ce centre de fabrication crée des opportunités d'emploi pour environ 2 500 personnes. »

Drillmec SpA est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la fourniture d'équipements de forage et de reconditionnement pour des applications onshore et offshore, ainsi que d'une large gamme de pièces de rechange pour les équipements de forage. Drillmec est reconnu dans le monde entier pour sa fiabilité. La société a livré près de 600 appareils de forage, développé des conceptions innovantes et acquis des brevets mondiaux.

S'exprimant à cette occasion, M. K T Ramarao, ministre de l'industrie, a déclaré : « Nous sommes heureux que Drillmec établisse son unité de fabrication à Hyderabad. Nous fournirons les terres et les incitations fiscales dès que possible. Nous avons demandé à Drillmec d'apporter tout l'écosystème des équipements de forage au Telangana. »

Uma Maheshwar Reddy, PDG de Drillmec International, a déclaré : « Ce protocole d'entente est la première étape vers la création d'un centre de production mondial à Hyderabad. Il permettra de répondre aux demandes du marché mondial. Nous avons déjà eu un carnet de commandes d'un milliard de dollars. »

À propos de Drillmec :

Drillmec est l'un des principaux fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour les équipements de forage terrestres. Son catalogue d'équipements de forage terrestres comprend des équipements de forage d'une charge au crochet comprise entre 60 tonnes métriques (66 tonnes courtes) et 907 tonnes métriques (999 tonnes courtes), y compris des équipements de forage conventionnels, à balancier ou à lanceur, des équipements mobiles, des équipements hydrauliques automatiques, la série HH et des équipements non conventionnels tels que le STRIKER-800®. Les équipements de forage terrestres de Drillmec peuvent être utilisés dans des conditions climatiques et des environnements difficiles et sont capables de gérer les programmes de forage des clients les plus exigeants.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1519892/MEIL_LOGO.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1736813/Drillmec_MoU.jpg

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 05:42 et diffusé par :