LES ASSISES QUÉBÉCOISES DU SECTEUR MARITIME SONT DE RETOUR POUR UNE DEUXIÈME ÉDITION

QUÉBEC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Après une première édition couronnée de succès qui a démontré toute l'importance pour les acteurs maritimes, les décideurs et les partenaires de se mobiliser autour des thématiques et d'enjeux communs, les Assises québécoises du secteur maritime (AQSM) se tiendront pour une deuxième année les 19 et 20 mai 2022. L'évènement se tiendra au moment où ce secteur d'activité a été identifié comme un jalon important de la relance économique postpandémie.

Organisées par la Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes), les Assises avaient réuni, l'an dernier, 330 acteurs gravitant autour de l'écosystème maritime québécois. Les AQSM 2022 prévoient plusieurs ateliers consacrés aux thématiques suivantes :

La gestion des infrastructures maritimes

La décarbonation de la chaîne logistique

Les métiers du futur

La cohabitation avec les communautés portuaires

L'organisation peut compter, encore cette année, sur le soutien du gouvernement du Québec, en particulier celui de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la région de Montréal et de la Métropole, Mme Chantal Rouleau.

«?C'est un privilège pour notre gouvernement de soutenir la tenue des Assises québécoises du secteur maritime et de témoigner ainsi de notre engagement envers l'industrie. Cette dernière joue un rôle clé dans notre société en multipliant les efforts de concertation nécessaires à l'impulsion de l'économie bleue, une clé de voûte de la relance économique. La saine exploitation des richesses du Saint-Laurent s'inscrit directement dans nos priorités. Ce sont les acteurs du milieu qui donnent vie à la nouvelle vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, en faisant du fleuve une voie de prospérité durable. Je félicite la Sodes de les réunir lors de cet événement devenu incontournable et j'invite le plus grand nombre à y participer?», a affirmé la ministre Chantal Rouleau.

Par ailleurs, les AQSM constituent une tribune de choix pour présenter les faits saillants de l'État sur le transport maritime 2022, la première enquête sur l'industrie conduite par Innovation maritime et la Sodes.

«?Les Assises québécoises du secteur maritime sont devenues LE rendez-vous pour se pencher sur les enjeux qui jalonnent notre industrie. L'édition 2022 s'annonce tout aussi riche en contenus, mais aussi en rencontres grâce à la participation de conférenciers et de panélistes sur des thèmes essentiels au futur du maritime. Nous saisirons l'occasion des ASQM pour approfondir nos connaissances et réflexions sur les technologies, améliorer en continu nos activités maritimes, accélérer la décarbonation de l'industrie et favoriser une meilleure cohabitation avec les villes?», a mentionné Mathieu St-Pierre, président-directeur général de la Sodes.

En attendant de procéder à leur inscription, les participants peuvent d'ores et déjà encercler dans leur calendrier les dates des Assises québécoises du secteur maritime.

