Universal Hydrogen et Amelia (by Regourd Aviation) signent un protocole d'accord et amorcent ensemble la décarbonation du transport aérien régional en France





Universal Hydrogen, la compagnie leader de la décarbonation de l'aviation grâce à l'adoption de l'hydrogène vert et Amelia (by Regourd Aviation), la première compagnie aérienne s'attaquant à la décarbonation du ciel régional français, annoncent aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord pour l'achat de trois kits de conversion hydrogène de ses ATR 72-600. Cette annonce fait suite au lancement en Novembre dernier d'Amelia Green, un engagement pour développer des solutions durables de réduction de l'empreinte carbone de la compagnie.

Amelia est le premier client d'Universal Hydrogen en France. C'est en France, à Toulouse, qu'Universal Hydrogen avait décidé en Septembre 2021 d'ouvrir son premier pôle d'ingénierie européen. Ce centre est dédié au développement des kits de conversion pour avions régionaux, tels que ceux d'Amelia, avec l'installation de piles à combustibles à hydrogène alimentant des moteurs électriques. À Toulouse seront aussi développées les capsules d'hydrogène modulaires permettant d'approvisionner les aéroports. L'ancrage d'Universal Hydrogen en Europe sur le territoire français se voit ainsi couronné et sera appelée à se renforcer encore à l'avenir.

En complément des kits de conversion, l'accord entre les deux compagnies prévoit la fourniture continue par Universal Hydrogen à Amelia de l'hydrogène vert nécessaire pour supporter ses opérations. Aujourd'hui Amelia dessert plus de 500 destinations avec une durée moyenne de vol de 90 minutes.

"En s'engageant à alimenter sa flotte avec de l'hydrogène vert, Amelia amorce la possibilité d'un futur véritablement zéro-émission pour l'aviation régionale," indique Paul Eremenko, cofondateur et PDG d'Universal Hydrogen. "La France est un leader mondial dans la promotion de solutions durables pour les réseaux de transport. Un nouvel essor de l'aviation régionale peut ainsi s'ouvrir, avec plus de liaisons entre les territoires en France et, au-delà, en Europe, dans un cercle vertueux de dynamisme économique et de génération d'emplois."

"Amelia est fiere d'etre la premiere compagnie aerienne cliente d'Universal Hydrogen en France. Cet accord demontre notre ADN entrepreneurial et notre forte volonte d'avoir un impact positif sur l'environnement. Amelia se doit egalement d'etre une compagnie aerienne regionale de choix pour ses passagers francais. Pour y parvenir, nos lignes doivent repondre a leurs besoins et notre service correspondre a leurs valeurs. Apres avoir lance "Amelia Green", nous avons cherche de maniere proactive des entreprises avec lesquelles travailler pour decarboner notre flotte," explique Alain Regourd, President d'Amelia. "Avec l'aide d'Universal Hydrogen, Amelia montre la voie en matiere d'avions zero carbone et ambitionne de devenir un modele de durabilite dans l'industrie aeronautique francaise."

A propos d'Amelia

Créée en 1976 par Alain Regourd, Amelia by Regourd Aviation est rapidement devenue un acteur incontournable du secteur aérien en Europe et en Afrique, alliant sécurité, exigence et ponctualité.

La flotte d'Amelia, composée de 19 appareils, répond aux besoins de ses différentes activités internationales : lignes régulières sous son pavillon ou pour le compte de grandes compagnies européennes, fret aérien, rotation du personnel, évacuations sanitaires et vols charters.

Dans le cadre de son programme de qualité et de sécurité, Amelia est certifiée IOSA, le standard de référence de l'IATA qui vérifie la sécurité des procédures opérationnelles des transporteurs aériens.

Amelia International assure actuellement des vols quotidiens pour le compte d'Air France vers Paris, Aurillac, Tarbes-Lourdes et Castres. En janvier 2020, le groupe a lancé son propre réseau avec les lignes de Rodez-Orly et Clermont-Ferrand-Orly, et avec une nouvelle ligne en 2022, Brive - Paris Orly. En 2019, le groupe a transporté plus de 280 000 passagers et desservi 500 destinations.

A propos d'Universal Hydrogen

Universal Hydrogen fait des vols commerciaux à l'hydrogène une réalité à court terme. La compagnie adopte une approche flexible, évolutive et peu gourmande en capitaux pour développer, autour de ses capsules d'hydrogène modulaires, une chaîne logistique complète s'appuyant sur le réseau de fret existant pour approvisionner les aéroports du monde entier depuis les sites de production d'hydrogène vert. Afin d'accélérer l'adoption de l'hydrogène, Universal Hydrogen développe des kits de conversion des avions régionaux avec des piles à combustibles utilisant ses capsules modulaires.

Communiqué envoyé le 1 février 2022 à 04:05 et diffusé par :