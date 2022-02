Viator, leader mondial du marché des expériences, place la puissance du marketing entre les mains des prestataires avec le lancement mondial de Viator Accelerate





- Le programme permet en moyenne 15 % d'augmentation des réservations et certains participants au pilote ont observé une augmentation de plus de 200 %

- Conçu de façon totalement transparente, ce nouveau programme permet aux prestataires d'appuyer leurs décisions sur des données afin d'augmenter leur visibilité et de développer leur activité

LONDRES, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Viator , le leader des plateformes internationales de vente d'expériences, annonce aujourd'hui le lancement mondial de Viator Accelerate . Les participants au programme peuvent observer une augmentation des réservations de 15 % en moyenne et certains participants au pilote ont observé une augmentation de plus de 200 %.

En échange d'une augmentation de la commission au-dessus du taux minimum, ne serait-ce que de 1 %, le programme Accelerate permet aux prestataires éligibles de toucher un public plus large à travers des placements publicitaires sur Viator, hautement contextuels et ciblés.

« Notre secteur a enregistré une croissance extraordinaire ces 15 dernières années. Avant, les voyageurs avaient le choix entre une poignée d'options pour un cours de cuisine ou une croisière au coucher du soleil, désormais ils ont des dizaines de possibilités, quelles que soient leurs envies », explique Ben Drew, président de Viator.

« Viator Accelerate est là pour aider les prestataires à se démarquer de la concurrence, selon leurs conditions, sous leur contrôle et là où c'est important. Le programme a été mis au point d'après les retours d'expérience des prestataires. »

Le programme :

Permet aux prestataires de toucher plus de voyageurs. En échange d'une augmentation de la commission au-dessus du taux minimum, ne serait-ce que de 1 %, les prestataires éligibles obtiennent plus de visibilité sur Viator.

En échange d'une augmentation de la commission au-dessus du taux minimum, ne serait-ce que de 1 %, les prestataires éligibles obtiennent plus de visibilité sur Viator. Diffuse des publicités hautement contextuelles à un public hautement ciblé . Les publicités montrent le produit participant aux voyageurs qui recherchent des expériences similaires à proximité. Elles sont conçues pour apporter rapidement des informations cruciales dans leur prise de décision : une image, le nom du produit, la note et le prix.

. Les publicités montrent le produit participant aux voyageurs qui recherchent des expériences similaires à proximité. Elles sont conçues pour apporter rapidement des informations cruciales dans leur prise de décision : une image, le nom du produit, la note et le prix. Augmente significativement les réservations . Les participants peuvent espérer une augmentation immédiate de 15 % en moyenne, avec la possibilité de renforcer encore cette augmentation au fil du temps. Nos algorithmes marketing, dont celui qui détermine notre classement, ont tendance à favoriser les produits les plus réservés. Cela se traduit par plus de visibilité et donc encore plus de réservations.

. Les participants peuvent espérer une augmentation immédiate de 15 % en moyenne, avec la possibilité de renforcer encore cette augmentation au fil du temps. Nos algorithmes marketing, dont celui qui détermine notre classement, ont tendance à favoriser les produits les plus réservés. Cela se traduit par plus de visibilité et donc de réservations. Permet d'appuyer les décisions sur des données concrètes. Notre outil de score de visibilité aide chaque prestataire à mesurer la valeur de Viator Accelerate. Il compare la visibilité actuelle d'un produit à celle des concurrents sur Viator et évalue les effets de la participation au programme. Ces effets peuvent être suivis à l'aide du tableau de bord « Viator Accelerate Insights » qui regroupe des chiffres clés sur la visibilité, les réservations et les vues de page, ainsi que des comparaisons avec la concurrence.

Pour en savoir plus sur le programme Accelerate, rendez-vous sur le site Viator et suivez Viator sur Facebook , Twitter et LinkedIn .

À propos de Viator

Viator, une entreprise Tripadvisor, permet de trouver et de réserver facilement des excursions et des activités passionnantes. Avec près de 400 000 expériences réservables sur le site, il y a toujours quelque chose à découvrir, près de soi et partout dans le monde. Offrant une flexibilité maximale, un service client récompensé et des millions d'avis de voyageurs, Viator propose des expériences tellement uniques que vous n'arrêterez plus d'en parler.

