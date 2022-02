Objectway nomme Karl im Brahm au poste de PDG et responsable des pratiques bancaires du groupe pour la région DACH





Objectway, un fournisseur de logiciels de gestion patrimoniale, bancaire et d'actifs figurant parmi les 100 principaux acteurs du secteur à l'échelle mondiale, annonce la nomination de Karl im Brahm au poste de PDG de Die Software Objectway Group.

Karl intègre l'équipe de direction d'Objectway pour élaborer et mettre en oeuvre la stratégie d'expansion du groupe dans la région DACH et dans le marché bancaire central en Europe.

Karl im Brahm apporte plus de 28 années d'expérience dans le secteur bancaire, ainsi qu'une expertise approfondie de la transformation numérique.

Avant de rejoindre Objectway, Karl supervisait l'ensemble des activités d'Avaloq Group sur le marché allemand. Il a été membre du comité exécutif élargi de la Deutsche Postbank AG, et membre du comité exécutif de S Broker AG & Co. KG et de la Deutsche Wertpapier Service Bank AG. Il a également occupé des fonctions exécutives au sein de banques allemandes de premier plan pour l'exécution de projets de numérisation et de ventes.

Avec l'acquisition de Die Software en août 2021, Objectway a renforcé et élargi son portefeuille de solutions de gestion patrimoniale et d'actifs avec l'ajout d'une plateforme éprouvée de noyau bancaire afin de soutenir la transformation numérique de banques privées et de gestionnaires de patrimoine et d'actifs.

Karl prendra les rênes de l'expansion d'Objectway Group dans la région DACH en fournissant une proposition de valeur combinée avec pour objectif d'optimiser l'expérience numérique et personnalisée du client final, d'améliorer la productivité front-office, de stimuler l'innovation des services d'investissement, d'assurer l'automatisation des processus et d'atteindre la mise à échelle opérationnelle.

Karl im Brahm déclare à propos de sa nomination: "Je suis ravi d'intégrer l'équipe Objectway et de soutenir la croissance de l'entreprise dans un contexte de pression croissante permettant aux banques d'intégrer de nouvelles technologies et de moderniser leurs systèmes centraux. L'orientation client, la numérisation de bout en bout des processus, et une durabilité rentable sont les trois priorités des décideurs bancaires dans la région germanophone, où la proposition d'Objectway vise à générer un avantage concurrentiel à long terme."

Luigi Marciano, PDG d'Objectway Group: "Nous sommes très heureux que Karl apporte son expérience approfondie du secteur et ses connaissances du marché pour diriger nos plans de croissance. Le marché DACH et le segment bancaire central sont des domaines majeurs de croissance pour Objectway, et l'expertise et le leadership de Karl nous permettront d'accélérer notre expansion et de créer d'importantes opportunités commerciales afin de commercialiser notre offre dans l'écosystème bancaire."

