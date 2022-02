Les ordinateurs portables gaming AORUS de GIGABYTE évoluent et transforment l'expérience de jeu





TAIPEI, 1er février 2022 /CNW/ - GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a officiellement lancé ses ordinateurs portables AORUS de nouvelle génération pour les joueurs professionnels dotés des processeurs de douzième génération d'Intel et des cartes graphiques RTX 30Ti de Nvidia. La transition vers les deux puces a favorisé une nette amélioration de la performance et de la fluidité de l'expérience de jeu, affichant une augmentation de la puissance de jeu de 11%. En plus d'offrir de meilleures performances, AORUS a repoussé les limites de taille des ordinateurs portables afin d'améliorer l'expérience visuelle des joueurs.

Le AORUS 17, le modèle d'ordinateur portable phare de GIGABYTE qui a été lancé lors du CES 2022, a changé les règles du jeu en intégrant un écran tactile de 17 pouces à un châssis d'ordinateur portable de 15 pouces de hauteur. En adoptant un cadre extrêmement fin sur quatre côtés, AORUS augmente le ratio écran/châssis pour atteindre 90 %, ce qui agrandit le champ de vision et allège le poids de l'appareil. Sans compromettre la performance, l'écran offre toujours un taux de rafraîchissement de 360 Hz, ce qui permet aux joueurs de voir un nombre plus élevé d'images par seconde et de gagner plus de parties.

Les améliorations apportées au processeur et aux cartes graphiques grâce aux deux puces des ordinateurs portables de nouvelle génération de la série AORUS offrent une performance inégalée. La technologie de refroidissement exclusive WINDFORCE Infinity élimine efficacement la chaleur, ce qui permet aux ordinateurs portables de fonctionner sans problème, même dans le cadre de tâches exigeantes.

Les ordinateurs portables gaming AORUS sont maintenant en vente. Pour en savoir plus sur les ordinateurs portables gaming AORUS de nouvelle génération, consultez le site : https://bit.ly/AROUSlaptop

