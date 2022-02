Microland nomme Navneet Khandelwal au poste de directeur financier





ATLANTA, BENGALURU, Inde et LONDRES, 1er février 2022 /PRNewswire/ -- Microland, la principale entreprise indienne de transformation numérique informatique, a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Navneet Khandelwal, qui rejoindra le siège social de l'entreprise situé à Bangalore en tant que directeur financier.

M. Khandelwal assumera le rôle de directeur financier précédemment occupé par S Raja Gopalan, qui a annoncé son départ à la retraire après avoir passé 21 ans au service de l'entreprise. Il travaillera sous l'autorité du président directeur général de Microland, Pradeep Kar, et supervisera l'ensemble de la fonction financière de Microland, les relations avec les investisseurs, le Service juridique et de gestion de la conformité, les services de l'administration générale, le service de gestion des risques liés à l'approvisionnement et la conformité de l'entreprise.

M. Khandelwal rejoint Microland après avoir travaillé pour Zensar Technologies, une société de services informatiques cotée en bourse, au sein de laquelle il a occupé le poste de directeur financier de l'entreprise pendant 4 ans. Il dispose d'une grande expérience en stratégie mondiale, en planification financière et en opérations, ainsi qu'en fusions et acquisitions, et de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'informatique.

Auparavant, M. Khandelwal a travaillé pour Wipro pendant 17 ans et il a occupé le poste de directeur financier des activités numériques de Wipro dans le cadre de sa dernière affectation au sein de cette entreprise. Il dirigeait par ailleurs la fonction de financement destiné aux entreprises dans les secteurs de la production et de la santé, en tant que partenaire financier stratégique.

« Nous sommes ravis d'accueillir Navneet Khandelwal en tant que directeur financier de Microland, a déclaré Pradeep Kar, président directeur général de Microland. Grâce à ses vingt années d'expérience dans le secteur de la technologie et à sa grande expérience dans la finance, les opérations et la stratégie mondiale, il est la personne idéale pour stimuler la croissance et la rentabilité continues de Microland ». M. Kar a ajouté : « Je tiens à remercier S Raja Gopalan pour ses contributions importantes au succès de Microland au cours des vingt dernières années et je lui souhaite une retraite heureuse. »

M. Khandelwal est titulaire d'une licence en commerce et est également un comptable agréé.

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique nextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Dans un monde touché par la COVID-19, Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux.

Constituée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

