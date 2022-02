Les employeurs de la bioéconomie de l'Alberta ont facilement accès aux talents grâce à un nouveau tableau d'affichage provincial d'offres d'emploi spécialisé





BioTalent Canada et BioAlberta ont annoncé aujourd'hui le lancement conjoint du site d'emploi du PetriDishMC de BioAlberta qui offre aux employeurs de la bioéconomie de l'Alberta une plateforme éprouvée pour attirer des talents hautement qualifiés.

Selon le rapport de 2018 sur le marché du travail de BioTalent Canada intitulé Cartographie du potentiel, la bioéconomie de l'Alberta est en plein essor avec plus de 230 entreprises de biotechnologie, 21 établissements postsecondaires et plus de 650 millions de dollars en recettes annuelles.

En tant qu'organisation qui appuie les gens derrière la science essentielle, BioTalent Canada comble l'écart entre les talents prêts à emploi et les employeurs. Pour que le secteur de la biotechnologie de l'Alberta puisse accroître ses revenus annuels de 650 millions de dollars, il a besoin d'une infusion de talents.

« Le mode de fonctionnement de BioTalent Canada depuis son premier jour est de faciliter le rapprochement entre les employeurs de la bioéconomie et les meilleurs et plus brillants talents du Canada », explique Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « Le moyen le plus rapide de relier deux points est une ligne droite et Le PetriDishMC de BioAlberta servira de ligne droite entre les fournisseurs d'emploi et les chercheurs d'emploi. »

À l'instar du tableau d'affichage national bilingue d'offres d'emploi en biotechnologie de BioTalent Canada, Le PetriDishMC de BioAlberta offrira aux employeurs les avantages d'une recherche ciblée de candidats en proposant des candidats plus pertinents dans le contexte de la bioéconomie. Quant aux talents, un tableau d'affichage d'offres d'emploi dédié à la santé et aux biosciences les aidera à réduire les résultats non pertinents des tableaux d'affichage plus généralisés.

« Nous avons constaté le succès des organisations à trouver des talents adaptés aux besoins de la bioéconomie par l'intermédiaire du PetriDishMC national et nous avons voulu le reproduire au niveau régional », explique Robb Stoddard, président-directeur général de BioAlberta. « BioAlberta cherche des moyens d'accroître la gamme de services que nous offrons à nos intervenants et croit qu'un tableau d'affichage d'offres d'emploi spécialisé attirera les meilleurs talents du secteur de la biotechnologie de l'Alberta. »

Les membres de BioAlberta peuvent avoir accès à des offres d'emploi gratuites pour répondre à leurs besoins de recrutement.

Pour les offres d'emploi actuelles ou pour afficher un emploi, consultez le site https://www.biotalent.ca/fr/lepetridishbioalberta/.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca.

À propos de BioAlberta

BioAlberta est le principal porte-parole et le centre organisationnel des industries des sciences de la vie de l'Alberta. C'est une association industrielle privée et sans but lucratif qui représente le secteur des sciences de la vie en pleine croissance en l'Alberta. L'association fournit avec attention, de façon proactive et en temps opportun, des services et des programmes à plus de 140 organisations membres. Qu'il s'agisse de réduire les coûts d'un programme d'achat, d'une campagne de marketing, d'une publication, d'une séance éducative ou d'un projet de défense des intérêts, BioAlberta permet à ses sociétés membres d'en avoir plus pour leur argent et d'étendre leur portée.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site bioalberta.com.

