CTH Group et Atlas Technology nomment Maggie Sun au poste de directrice financière dans le cadre d'une campagne de recrutement mondiale





SINGAPOUR, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- CTH Group, une société leader dans l'écosystème de la blockchain et des actifs numériques, et sa société soeur, Atlas Technology Management Pte. Ltd (Atlas), l'une des principales sociétés mondiales du secteur de l'informatique spécifique aux applications, ont annoncé aujourd'hui la nomination de Maggie Sun au poste de directrice financière des deux entités.

Le fondateur et PDG de CTH, Raymond Yuan, a déclaré : « Je suis très heureux d'accueillir Maggie en cette période charnière pour nos entreprises. Nous nous préparons à une expansion mondiale rapide, et ses connaissances approfondies et son expérience nous seront d'une grande aide pour améliorer nos pratiques financières. L'expérience de Maggie sur le marché financier nous permettra également d'évaluer les options de collecte de fonds privés et publics pour alimenter notre croissance ambitieuse. »

Outre la gestion quotidienne des rapports financiers et la direction stratégique d'Atlas, Sun supervisera les opérations financières, y compris la stratégie, les rapports de performance, les activités sur les marchés financiers et les relations avec les investisseurs au sein de la société de capital-risque Fundamental Labs et du gestionnaire d'actifs numériques IDEG.

« Je suis enthousiaste à l'idée d'occuper le poste de directrice financière de CTH et d'Atlas. Ce sont des sociétés en phase critique d'expansion de leur empreinte mondiale dans l'écosystème de la blockchain et des actifs numériques. La technologie de blockchain est le moteur d'une innovation extraordinaire et de la création de valeur dans notre vie quotidienne, et je suis ravie de contribuer à sa croissance. Atlas a le potentiel pour devenir l'un des leaders mondiaux dans son domaine et je me réjouis de l'opportunité de partager son histoire avec les marchés financiers », a déclaré Maggie Sun.

Maggie Sun est une dirigeante chevronnée qui possède plus de 20 ans d'expérience internationale dans les opérations financières et le conseil en marchés financiers, de New York à la Silicon Valley, en passant par l'Asie. Avant de rejoindre CTH, elle était partenaire du groupe opérationnel de SoftBank Investment Advisors (« Vision Fund »). Auparavant, elle était partenaire chez Ernst & Young et PwC.

Atlas a connu une croissance sans précédent en 2021 et montre des objectifs de recrutement audacieux visant à atteindre ses ambitions d'expansion en 2022. Yuan a ajouté : « Les secteurs de la blockchain sont en pleine croissance, et les talents sont très demandés. En plus de renforcer notre équipe de direction, nous continuons à embaucher dans toutes nos sociétés. Fundamental Labs et IDEG suscitent un intérêt important de la part de personnes très performantes souhaitant quitter la finance traditionnelle, tandis qu'Atlas continue d'attirer des talents de haut niveau dans le monde entier. »

À propos de CTH Group

CTH Group est une société leader dans l'écosystème de la blockchain et des actifs numériques. Grâce à une stratégie distinctive, nous disposons d'une structure commerciale triangulaire comprenant l'investissement en capital-risque, l'informatique haute performance et la gestion d'actifs axée sur les actifs numériques. Nous apportons des connaissances à valeur ajoutée, exploitons des réseaux informatiques distribués et connectons le capital traditionnel à la nouvelle classe d'actifs. Fondée en 2016, notre société est présente dans plusieurs pays et régions, couvrant les principaux centres d'innovation de l'écosystème de la blockchain.

À propos d'Atlas

Atlas est un groupe technologique basé à Singapour qui offre une large gamme de services à valeur ajoutée, notamment l'informatique haute performance, l'informatique spécifique aux applications, les services d'hébergement et de cloud, la distribution de matériel et les services de conseil associés.

La principale source de revenus de la société provient de la maintenance et de la fourniture de capacités informatiques à travers les réseaux blockchain. Actuellement, Atlas exploite des installations d'informatique haute performance en Amérique du Nord et en Asie centrale, et prévoit d'étendre ses activités en Europe du Nord et/ou en Amérique du Sud. Atlas est l'une des principales sociétés du secteur de l'informatique spécifique aux applications (ASIC).

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : Ian Stirling ( ian.stirling@atlasmining.com )

