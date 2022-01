MISE À JOUR -- Sunwing procède au lancement de son solde Évadez-vous offrant des économies d'une durée limitée sur des escapades tropicales





MONTRÉAL, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing aide ses clients à s'envoler vers le paradis cet hiver grâce au lancement du solde Évadez-vous, présentement en cours. Ce solde offre des escapades luxueuses, romantiques, aventureuses et familiales dans certaines des destinations les plus prisées des Caraïbes. De plus, les clients peuvent prendre des vacances au soleil, tout en bénéficiant d'aubaines incroyables jusqu'au 28 février 2022.



«?Après deux années difficiles, beaucoup plus de Canadiens ont besoin du repos et des bienfaits que procure le paradis tropical?», fait remarquer Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. «?Sunwing offre des économies incroyables sur des vacances hivernales vers une variété de destinations soleil, qui ont de quoi combler tous les types de voyageurs. De plus, les clients peuvent réserver en toute confiance grâce à notre politique flexible de modification, notre couverture médicale d'urgence abordable et nos garanties en cas d'interruption de voyage pour une expérience de voyage sans souci sous notre aile.?»

Les voyageurs recherchant une escapade pleine d'aventures aimeront l'hôtel Riu Guanacaste au Costa Rica. Entre les montagnes de Guanacaste et la plage de Matapolo, les clients peuvent rester en forme grâce à des activités nautiques comme la planche à voile et le surf horizontal, observer les oeufs de tortues de mer éclore sur la plage ou découvrir la cuisine internationale dans les cinq restaurants de l'hôtel. L'équitation et la plongée sous-marine sont offertes à des frais additionnels.

Qu'ils soient entre amis, en couples ou entre célibataires, les voyageurs souhaitant des vacances entre adultes peuvent s'envoler vers Varadero et séjourner au Royalton Hicacos Resort and Spa, situé sur la côte nord-ouest de Cuba. Cet hôtel est une destination phare pour une escapade romantique en couple le jour de la Saint-Valentin ou une évasion entre amis. Il est doté d'une piscine d'eau douce et d'un bar dans la piscine, de lits balinais donnant sur la plage, d'activités nautiques, en plus d'une diversité d'activités nocturnes, y compris un bar de jazz et une boîte de nuit.

Pour un havre luxueux de détente, le Royalton Riviera Cancun An Autograph Collection All Inclusive Resort and Casino à Cancún propose une gamme de commodités luxueuses convenant aux voyageurs de tout type. Cet hôtel possède des suites luxueuses, de nombreuses piscines offrant un service de boissons, des repas sans réservation illimités dans les restaurants gastronomiques et un programme de bien-être et d'entraînement unique. Les clients peuvent aussi se surclasser au Diamond Clubtm afin de profiter d'un service de majordome, d'un enregistrement personnalisé, d'un salon privé et d'un accès exclusif à des restaurants, des piscines et des sections à la plage.

Les hôtels familiaux comme le Riu Bambu à Punta Cana en République dominicaine offrent un éventail de commodités qui font le bonheur des parents et des enfants. Les adultes peuvent se détendre sur la plage ou essayer divers sports nautiques pendant que les enfants participent à des activités au miniclub RiuLand, doté de piscines et d'un terrain de jeux réservés aux enfants. De plus, les clients auront un accès gratuit au parc aquatique Splash Water World et au complexe Riu Punta Cana et ils peuvent profiter des installations du Riu Naiboa.

Les clients peuvent réserver en toute confiance, sachant qu'ils ont la possibilité de modifier leurs plans en tout temps sans frais, jusqu'à 7 jours avant le départ. Sunwing offre également une gamme complète d'options d'assurance voyage, y compris la couverture médicale COVID-19 et les frais de quarantaine à partir de seulement 4 $ par jour. Le solde Évadez-vous est offert jusqu'au 28 février 2022 sur les forfaits vacances admissibles pour les vols à bord de Sunwing Airlines, pour les départs ayant lieu entre le 2 février 2022 et le 30 avril 2022.

*Les clients peuvent modifier leurs dates de voyage, leur destination ou leur hôtel jusqu'à sept jours avant le départ. Des modalités et conditions s'appliquent.



À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d'accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une oeuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d'aide humanitaire.

Pour plus de détails :

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4bea0c66-043f-4916-be8d-aa3a4dc6e1d6/fr

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 17:00 et diffusé par :