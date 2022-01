L'IFIC soumet des plaintes liées aux placements à l'évaluateur indépendant de l'OSBI





TORONTO, 31 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a présenté aujourd'hui ses commentaires à l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) à l'issue de la consultation de l'évaluateur indépendant sur des plaintes liées aux placements.



« L'IFIC appuie les processus de règlement des différends efficaces qui aident les investisseurs à obtenir des résultats équitables, et cet examen indépendant offre une importante occasion d'améliorer le rôle de l'OSBI », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. « L'IFIC recommande de conserver le système actuel de dénonciation et de condamnation et de ne pas donner à l'OSBI le pouvoir de prendre des décisions exécutoires dans le secteur des placements, car ce système offre à l'investisseur moyen une manière rapide et peu coûteuse de régler des différends. »

Dans ses commentaires, l'IFIC recommande un certain nombre d'autres mesures, notamment de ne pas augmenter la limite de 350 000 $ pour les recommandations de rémunération, de séparer les rôles d'enquêteur et d'arbitre, de reporter les enquêtes lorsqu'un organisme d'autoréglementation en mène une en parallèle, de faire preuve d'une plus grande transparence à l'égard de l'élaboration des processus de l'OSBI pour ses méthodes de base, ainsi que d'ajuster la composition du conseil d'administration afin d'y inclure une participation accrue du secteur.

