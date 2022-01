Le gouvernement du Canada présente des mesures législatives pour accroître l'accès aux tests de dépistage rapide au pays





OTTAWA, ON, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Les tests et le dépistage, assortis de mesures de santé publique locales et de la vaccination, sont des outils indispensables pour protéger les Canadiens et les Canadiennes et limiter la propagation de la COVID-19 et de ses variants préoccupants.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a présenté le projet de loi C-10, Loi concernant certaines mesures liées à la COVID-19, au Parlement pour conférer à Santé Canada le pouvoir législatif d'acheter des tests de dépistage rapide de la COVID-19 d'une valeur maximale de 2,5 milliards de dollars et de les distribuer dans tout le pays. Grâce à ce financement, le gouvernement du Canada pourrait conclure des contrats essentiels dans un marché mondial très concurrentiel pour acheter suffisamment de tests rapides pour répondre à la demande soutenue partout au pays.

Le projet de loi C-10, Loi concernant certaines mesures liées à la COVID-19, permettrait :

de donner suite aux engagements annoncés dans la Mise à jour économique et budgétaire publiée le 14 décembre 2021, dans laquelle le gouvernement du Canada proposait 1,7 milliard de dollars pour accroître l'accès aux tests de dépistage rapide de la COVID-19 pour tout le monde au Canada ;

proposait 1,7 milliard de dollars pour accroître l'accès aux tests de dépistage rapide de la COVID-19 pour tout le monde au ; à Santé Canada et à l'Agence de la santé publique du Canada de continuer à appuyer les provinces et les territoires en leur procurant les tests de dépistage rapide de la COVID-19 dont ils ont besoin;

et à l'Agence de la santé publique du de continuer à appuyer les provinces et les territoires en leur procurant les tests de dépistage rapide de la COVID-19 dont ils ont besoin; de continuer son partenariat avec la Croix-Rouge canadienne pour livrer des tests rapides -- sans frais -- aux organismes communautaires;

de continuer à soutenir les entreprises et les organismes de petite, moyenne et grande taille, ainsi que les programmes fédéraux de dépistage en milieu de travail, en assurant la livraison directe et par l'intermédiaire de partenaires comme les chambres de commerce et les pharmacies.

Citation

« Comme la COVID-19 demeure une menace mondiale engendrée par le variant Omicron hautement transmissible, la demande de tests rapides a augmenté partout dans le monde. La protection des Canadiens et des Canadiennes a toujours été notre priorité absolue, et les tests rapides constituent un élément crucial de cette stratégie. Grâce à ce projet de loi, Santé Canada sera en mesure d'acheter le nombre nécessaire de tests rapides, de sorte que les administrations de tout le pays puissent détecter rapidement les cas, rompre la chaîne de transmission et réduire les éclosions. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi 3 milliards de dollars par l'intermédiaire de l' Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à accroître leur capacité à effectuer le dépistage par amplification en chaîne par polymérase (PCR), à retracer les contacts et à diffuser les données de santé publique. Grâce à ce financement, les administrations ont pu ralentir la propagation du virus.

a investi 3 milliards de dollars par l'intermédiaire de l' pour aider les provinces et les territoires à accroître leur capacité à effectuer le dépistage par amplification en chaîne par polymérase (PCR), à retracer les contacts et à diffuser les données de santé publique. Grâce à ce financement, les administrations ont pu ralentir la propagation du virus. En plus de fournir gratuitement des tests de dépistage rapide de la COVID-19, le gouvernement du Canada a accordé 6,6 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne pour la distribution de tests à des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, et 8,1 millions de dollars à la Chambre de commerce du Canada pour la distribution aux petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire des chambres de commerce locales.

a accordé 6,6 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne pour la distribution de tests à des organismes de bienfaisance et à but non lucratif, et 8,1 millions de dollars à la commerce du pour la distribution aux petites et moyennes entreprises par l'intermédiaire des chambres de commerce locales. Les organismes qui comptent au moins 200 employés, y compris les entreprises sous réglementation fédérale, peuvent recevoir des tests de dépistage rapide de la COVID-19 gratuits directement du gouvernement du Canada .

. En collaboration avec les provinces et les territoires, les entreprises et les organismes de petite et de moyenne taille peuvent également avoir accès aux tests rapides par l'intermédiaire de partenaires de distribution :

les pharmacies indépendantes et les établissements Rexall , Sobeys et Shoppers Drug Mart en Alberta , en Saskatchewan , au Manitoba , en Ontario , en Colombie-Britannique, à l'Île-du-Prince-Édouard et dans les Territoires du Nord-Ouest;

Sobeys Shoppers Drug Mart l'Île-du-Prince-Édouard

les chambres de commerce en Ontario , en Alberta , au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan .

Information supplémentaire

Lieux et méthodes de dépistage

Test et dépistage de la COVID-19 et recherche de contacts

Tests de dépistage rapide de la COVID-19 en milieu de travail :Obtenez des tests gratuits

Liens connexes

Le gouvernement du Canada accroît l'accès aux tests de dépistage rapide de la COVID-19 pour les travailleurs

Tests de dépistage rapide de la COVID-19 en milieu de travail

Test et dépistage de la COVID-19 et recherche de contacts

Table ronde consultative de l'industrie sur les tests et le dépistage de la COVID-19 et sur la gestion des données relatives à la maladie

Comité consultatif d'experts en matière de tests et de dépistage

Accord sur la relance sécuritaire

COVID-19 : Outils numériques et applications pour rester en santé

Maladie à coronavirus (COVID-19)

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 16:08 et diffusé par :