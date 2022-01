Voyage inaugural du premier laquier diesel-électrique - l'autodéchargeur construit par CSL répondra aux besoins de Sel Windsor





MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le M/V Nukumi, le nouveau autodéchargeur construit spécialement par Canada Steamship Lines (« CSL ») pour les besoins de Sel Windsor, a entrepris plus tôt aujourd'hui son voyage inaugural. Ce navire ultramoderne d'une capacité de 26 000 tonnes métriques de port en lourd sera le premier laquier diesel-électrique ainsi que le premier navire équipé d'un système à point de chargement unique à être exploité au Canada.

Le nouveau navire, qui possède une conception unique de la coque, des machines plus silencieuses, un système fixe à point de chargement unique et une flèche extensible, apportera une solution de transport maritime sécuritaire, efficace et fiable à long terme à la région des Îles-de-la-Madeleine où il va charger du sel de déglaçage depuis le site de Mines Seleine de Sel Windsor, pour livraison à des dépôts dans tout l'est du Canada afin de garder les routes sécuritaires pendant la saison hivernale.

Le voyage du M/V Nukumi de Jiangyin, en Chine, à Halifax, au Canada, devrait durer six semaines. Pour plus de renseignements, visitez mvnukumi.com.

À propos de Sel Windsor

Le siège social de Sel Windsor Ltée. est situé à Pointe-Claire (Québec) et emploie quelque 775 personnes à travers le Canada. Sa marque de produits est bien établie et fait partie intégrante de la vie des Canadiens depuis 1893. Aujourd'hui, le portfolio de Windsor comprend toute une gamme de produits de première qualité destinés aux consommateurs, commerces et industries, des sels culinaires aux sels adoucisseurs d'eau, en passant par divers produits de déglaçage et sels de piscine. Pour plus de renseignements, visitez SelWindsor.com.

Le site de Mines Seleine de Sel Windsor est en exploitation depuis 1982.

À propos de Canada Steamship Lines

Canada Steamship Lines est une division du Groupe CSL, le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. L'entreprise, qui a son siège social à Montréal et qui mène des opérations régionales dans les Amériques, en Australie, en Europe et en Asia, transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

