REPORT DE LA DEMANDE DE PERMIS POUR L'IMPLANTATION D'UN COMPLEXE PORCIN À SAINT-ADELPHE EN MAURICIE





SAINT-ADELPHE, QC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - L'initiateur du projet d'implantation d'un complexe de fermes porcines à Saint-Adelphe, en Mauricie, et les entreprises associées à ce projet ont décidé d'un commun accord de demander à la municipalité le report de la délivrance du permis de construire.

L'initiateur du projet, M. Vincent Nadeau-Morissette, l'entreprise Patates Dolbec et le Regroupement porcin Avantis-Olymel ont annoncé ce matin la décision de reporter à plus tard la demande de permis de construire à la municipalité de Saint-Adelphe. Selon les protagonistes, bien que le projet respecte toute les réglementations en vigueur, il reste plusieurs étapes importantes à franchir dont la demande d'autorisation pour le prélèvement en eau qui doit être présentée au ministère de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. Selon l'initiateur du projet, M. Vincent Nadeau-Morissette, cette seule étape repousse le calendrier de construction au-delà de 2022. Une fois cette étape franchie, nous pourrons faire une nouvelle demande de permis pour la construction d'un premier bâtiment.

L'intention des protagonistes consiste également à utiliser cette période d'attente afin de planifier et de mettre en oeuvre un comité de consultation et d'information qui sera notamment composé d'experts indépendants afin de répondre à l'ensemble des questions soulevées par ce projet. Plusieurs personnes résidantes de la région ont soulevé des inquiétudes légitimes à propos de ce projet. « Notre devoir comme entreprise responsable consiste à répondre à ces questions de manière satisfaisante et à obtenir un plus haut niveau d'acceptation sociale. Cette pause nous permettra de poursuivre nos recherches sur les technologies innovantes et responsables concernant l'épandage du lisier, une condition initiale pour la réalisation de ce projet, et bien sûr, de s'assurer que celui-ci puisse être expliqué dans tous ses aspects », d'affirmer le directeur général de Patates Dolbec, M. Hugo D'Astous.

« Ce projet qui vise à remplacer des bâtiments désuets par des fermes plus modernes, répondant à toutes les règles en vigueur et aux standards les plus élevés de bien-être animal et de biosécurité doit devenir un modèle de développement en zone agricole. Le partenariat envisagé avec Patates Dolbec dans la gestion des lisiers sur un seul site au profit d'une activité de production de pommes de terre représente un atout additionnel et devrait devenir un exemple en matière de production porcine. Les mois qui viennent serviront à démontrer que les standards mis de l'avant dans la conception et la réalisation de ce projet dépassent les exigences réglementaires en vigueur au Québec et répondent aux inquiétudes du voisinage, comme cela s'est fait ailleurs au Québec », de conclure le directeur général du Regroupement porcin Olymel-Avantis, M. Marquis Roy.

SOURCE Vincent Nadeau-Morissette

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 15:34 et diffusé par :