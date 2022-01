Programme d'aide financière au développement de l'offre de vélos en libre-service - Plus de 6,5 M$ pour le vélo en libre-service en 2021!

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est fier de souligner l'octroi de 6 547 217 $ à 21 municipalités et organismes pour le déploiement de vélos en libre-service au cours de la dernière...

Les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale ont été perturbées par la pandémie de COVID-19 et les répercussions des changements climatiques. Veiller à ce que les Canadiens puissent mettre de la nourriture sur leur table et acheter les biens...