Opération haute vitesse - Tous les foyers admissibles de la MRC d'Acton, en Montérégie, auront accès à Internet haute vitesse d'ici septembre





QUÉBEC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à un investissement de 230 400 $ du gouvernement du Québec, près de 200 foyers supplémentaires de la MRC d'Acton, en Montérégie, auront accès aux services Internet haute vitesse de Cooptel. Désormais, l'ensemble des foyers admissibles de ce territoire est couvert par un projet dont la livraison est attendue, au plus tard, en septembre.

L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, le député de Johnson, M. André Lamontagne, ainsi que la directrice générale de Cooptel, Mme Marie-Ève Rocheleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Les municipalités visées par le projet sont Acton Vale et Saint-Théodore-d'Acton.

Le financement de ce projet est accordé par l'entremise du volet Éclair III de l'Opération haute vitesse, qui s'inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l'accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable.

Les services Internet haute vitesse étant essentiels, dans une société moderne comme celle du Québec, les travaux financés par l'Opération haute vitesse constituent un élément clé du virage numérique et contribuent au développement économique et social des communautés.

Citations :

« Au cours de la dernière année, le gouvernement du Québec n'a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d'Internet en région. On a mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. On a investi plus de 1 milliard de dollars pour soutenir des chantiers dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Cooptel est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet haute vitesse)

« Notre gouvernement s'est engagé à connecter tous les foyers du Québec aux services Internet haute vitesse, d'ici septembre, et nous respectons notre engagement. L'ensemble de la population d'Acton Vale et de Saint-Théodore-d'Acton pourra enfin bénéficier, au quotidien, des avantages de ce virage numérique. Le développement de la région passe nécessairement par la connectivité de tous les foyers et de tous les travailleurs. Les bâtiments agricoles pourront aussi tirer profit de ces infrastructures, ce qui est une excellente nouvelle pour nos producteurs et productrices. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et député de Johnson

« Internet haute vitesse est nécessaire dans la vie de la grande majorité de nos citoyens. Je suis heureux que le gouvernement prenne les moyens pour s'assurer que tous aient accès à ce service, et ce, avec un fournisseur de chez nous. »

Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d'Acton

« Cooptel est fière et heureuse de desservir, en fibre optique à la maison, les communautés rurales et de collaborer avec le gouvernement afin de donner un service d'excellence aux résidents mal desservis. »

Marie-Ève Rocheleau, directrice générale de Cooptel

Informations supplémentaires :

Lancée le 22 mars 2021, l'Opération haute vitesse permettra au Québec d'afficher le plus haut taux de connectivité au Canada , soit plus de 99 %.

, soit plus de 99 %. Annoncés en mars 2021, les volets Régions branchées et Éclair I visent 148 000 foyers, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 826,3 millions de dollars.

et du Québec de 826,3 millions de dollars. Le volet Éclair II, lancé en juillet 2021, vise 18 200 foyers supplémentaires, pour un investissement commun des gouvernements du Canada et du Québec de 94 millions de dollars.

et du Québec de 94 millions de dollars. Doté d'un budget de 150 millions de dollars et lancé, le 23 novembre dernier, par le gouvernement du Québec, le volet Éclair III vise les foyers résiduels qui ne sont toujours pas couverts par un chantier en déploiement.

À ce jour, le gouvernement du Québec a réservé, à lui seul, des sommes de plus de 1 milliard de dollars afin de permettre à tous les foyers de son territoire, d'ici le 30 septembre, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 14:00 et diffusé par :