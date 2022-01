Le gouvernement du Canada fait la promotion des métiers spécialisés recherchés comme parcours de carrière de premier choix





GATINEAU, QC, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Maintenant plus que jamais, alors que le Canada se remet de la pandémie de COVID-19, les gens de métier spécialisés sont très recherchés pour occuper des emplois bien rémunérés et bâtir une carrière gratifiante. Selon les dernières estimations, environ 700 000 travailleurs spécialisés devraient prendre leur retraite entre 2019 et 2028, ce qui crée une nécessité toujours croissante de recruter et de former des milliers d'autres travailleurs.

C'est pourquoi la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé aujourd'hui une campagne publicitaire visant à promouvoir les métiers spécialisés comme étant un parcours de carrière de premier choix pour les jeunes et les jeunes adultes.

Dans le cadre de cette campagne, on a également lancé Canada.ca/metiers-specialises, un site Web complet qui offre un guichet unique d'information sur les métiers spécialisés. Ce site aidera les jeunes Canadiens à se renseigner au sujet des quelque 300 métiers spécialisés au Canada et de la désignation professionnelle Sceau rouge. En outre, le site met en évidence les métiers recherchés dans chaque région et le soutien financier offert par le gouvernement du Canada. La campagne permettra d'atteindre les jeunes et les jeunes adultes au moyen des plateformes de médias sociaux populaires, de sites Web, de panneaux d'affichage sur les campus, d'affiches dans les transports en commun et des médias nationaux.

Cette campagne a été élaborée à l'aide des commentaires et des précieuses contributions des conseillers spéciaux de la ministre Qualtrough. Chacun de ces conseillers fait la promotion des métiers spécialisés activement, avec passion et depuis longtemps, en encourageant les apprentis et en faisant valoir ce parcours de carrière gratifiant auprès des Canadiens d'un océan à l'autre. Le comité consultatif était composé des personnes suivantes :

France Daviault , directrice générale du Forum canadien sur l'apprentissage;

, directrice générale du Forum canadien sur l'apprentissage; Jamie McMillan , fondatrice de KickAss Careers et talentueuse ferronnière et chaudronnière de métier;

, fondatrice de KickAss Careers et talentueuse ferronnière et chaudronnière de métier; Mandy Rennehan , chef de la direction et fondatrice de Freshco;

, chef de la direction et fondatrice de Freshco; Matt Wayland , adjoint exécutif du vice-président international et directeur canadien des relations gouvernementales pour la Fraternité internationale des ouvriers en électricité du Canada .

Afin d'aider davantage de Canadiens à intégrer les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars par année dans des mesures de soutien à l'apprentissage par l'entremise de subventions, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, de financement de projets et de soutien au programme du Sceau rouge, en plus des programmes de financement existants. Annoncée dans le budget de 2019, la Stratégie canadienne en matière d'apprentissage renforcera les mesures de soutien et les programmes d'apprentissage existants en aidant les apprentis et les principaux intervenants, y compris les employeurs, à participer et à réussir dans les métiers spécialisés.

Citations

« La population active du Canada a besoin de davantage de gens de métiers spécialisés. Ils ont l'expertise et les compétences qui sont essentielles à notre économie et à notre façon de vivre. Lorsque les Canadiens songent à une nouvelle carrière, nous voulons qu'ils envisagent les métiers spécialisés et qu'ils aient conscience de toutes les possibilités bien rémunérées et enthousiasmantes qui leur seront offertes. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« La promotion des métiers spécialisés auprès des jeunes est essentielle pour réduire la stigmatisation qui entoure encore les carrières dans les métiers. Ces carrières offrent des emplois bien rémunérés et de bonne qualité; néanmoins, il existe des lacunes sur le plan des connaissances chez de nombreux Canadiens. Grâce à cette campagne, j'espère voir plus de jeunes Canadiens de tous les milieux trouver une carrière dans les métiers et explorer l'avenue des programmes d'apprentissage. »

- France Daviault, directrice générale du Forum canadien sur l'apprentissage

« À plusieurs égards, les métiers spécialisés ont un impact sur nos vies. Il est excitant de faire partie d'une campagne mettant en valeur les avantages illimités d'une carrière dans les métiers spécialisés. Entre autres, d'excellents programmes, de l'apprentissage pratique, de la formation rémunérée, des débouchés diversifiés et une stabilité financière continue. Les métiers spécialisés apportenteront un sentiment de fierté et un sens d'accomplissement à quiconque aspirant à une carrière gratifiante et bien rémunérée. »

- Jamie McMillan, compagne et monteuse de charpentes métalliques, apprentie chaudronnière et fondatrice de KickAss Careers

« Les métiers spécialisés offrent des carrières diversifiées et enrichissantes, mais malheureusement ces emplois sont parfois perçus comme peu valables par les Canadiens. Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Je suis heureuse d'avoir participé à l'élaboration de cette campagne qui rend les métiers plus pertinents et qui rappelle aux Canadiens de tous âges que le fait de travailler dans les métiers peut mener à des emplois très recherchés et bien rémunérés. »

- Mandy Rennehan, chef de la direction et fondatrice de Freshco

« Comme le Canada connaît de plus en plus de pénuries dans les métiers spécialisés, il est plus important que jamais d'atteindre les jeunes Canadiens de tous les milieux et de leur montrer que les métiers offrent des carrières gratifiantes et bien rémunérées. Qu'il s'agisse de construire un nouvel hôpital ou une nouvelle école dans votre communauté, de bâtir le plus vert des gratte-ciel ou encore des centrales électriques à énergie renouvelable qui aideront le Canada à rencontrer ses objectifs en matière de changements climatiques, les métiers spécialisés joueront un rôle de premier plan pour relever les plus grands défis du pays et bâtir un avenir plus vert et résilient. Il n'a jamais été aussi passionnant d'envisager une carrière dans les métiers spécialisés. »

- Matt Wayland, adjoint exécutif du vice-président international et directeur canadien des relations gouvernementales pour la Fraternité internationale des ouvriers en électricité du Canada

Les faits en bref

Selon le Forum canadien sur l'apprentissage, environ 75 000 nouveaux apprentis devront être embauchés en moyenne chaque année, au cours des cinq prochaines années, pour permettre de répondre à la demande de compagnons qualifiés dans les métiers désignés Sceau rouge. Les principaux domaines où l'on risque de ne pas répondre à la demande sont la soudure, la mécanique industrielle (mécaniciens de chantier), le briquetage, la chaudronnerie, la cuisine et la coiffure.

La demande relative aux métiers de la construction devrait demeurer élevée. Selon ConstruForce Canada, l'industrie devra recruter 309 000 nouveaux travailleurs de la construction au cours de la prochaine décennie (de 2021 à 2030), principalement en raison du départ à la retraite prévu de 259 100 travailleurs (22 % de la main-d'oeuvre actuelle).

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur les systèmes d'apprentissage du Canada . Les données sur l'apprentissage de 2020 montrent les baisses les plus marquées d'une année à l'autre au titre des nouvelles inscriptions et certifications d'apprentis depuis le début de la série de données en 1991.

. Les données sur l'apprentissage de 2020 montrent les baisses les plus marquées d'une année à l'autre au titre des nouvelles inscriptions et certifications d'apprentis depuis le début de la série de données en 1991. Il y a eu 55 455 nouvelles inscriptions en apprentissage en 2020, soit une baisse de 28,5 % (-22 119) par rapport à 2019.



En 2020, 26 376 apprentis ont reçu un certificat de métier, une baisse de 31,5 % (-12 138) par rapport à 2019.

Au Canada , les jeunes femmes restent les moins susceptibles de s'intéresser à une carrière dans les métiers spécialisés. Selon un sondage de l'Organisation de coopération et de développement économiques, seuls 2 % des étudiantes de 15 ans prévoient de faire carrière dans ce domaine.

Produits connexes

Note d'information : Investissements du gouvernement du Canada dans les métiers spécialisés

Liens connexes

Canada.ca/metiers-specialises

Soutien fourni aux apprentis

Comité consultatif pour promouvoir les métiers spécialisés

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés

Le budget de 2021

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information

Investissements du gouvernement du Canada dans les métiers spécialisés

Les métiers spécialisés constituent un élément clé de la main-d'oeuvre canadienne et sont essentiels à la force et à la diversité de l'économie du Canada. Tout au long de la pandémie de COVID-19, les gens de métier spécialisés ont joué un rôle crucial dans les secteurs essentiels, et la demande de gens de métier spécialisés devrait demeurer élevée au cours des 10 prochaines années, à mesure que l'économie canadienne se rétablira.

Environ un Canadien sur six travaille dans le secteur des métiers spécialisés. En 2018, la moitié des compagnons qui avaient terminé un programme d'apprentissage Sceau rouge dans les 14 principaux métiers désignés Sceau rouge cinq ans plus tôt gagnaient un revenu annuel supérieur à 68 750 $. Certains compagnons gagnent plus que des diplômés de programmes de maîtrise universitaire dans une situation similaire. Malgré cela, un élève de 15 ans sur dix seulement prévoit assurément s'engager dans une carrière dans les métiers, et les membres de groupes visés par l'équité en matière d'emploi continuent d'être sous-représentés dans les métiers.

C'est pourquoi le gouvernement du Canada effectue des investissements importants pour éliminer les obstacles et aider les apprentis et les gens de métier à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir et à poursuivre une bonne carrière dans un métier spécialisé. En fait, la proportion de femmes parmi les nouvelles inscriptions dans les métiers désignés Sceau rouge à prédominance masculine a plus que doublé entre 2004 et 2020.

Les mesures de soutien fédérales actuelles en matière d'apprentissage ciblent les besoins des apprentis, des employeurs et des syndicats et favorisent l'accès à des carrières et à des possibilités dans les métiers spécialisés pour toutes les personnes intéressées, y compris les membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi.

Stratégie canadienne en matière d'apprentissage

La Stratégie canadienne en matière d'apprentissage, annoncée dans le budget de 2019, vise à accroître l'incidence de l'ensemble actuel de mesures de soutien à l'apprentissage du gouvernement et à aider à relever les défis continus (comme l'accroissement de la diversité dans les métiers). Les principaux objectifs de la stratégie sont :

promouvoir les métiers spécialisés comme un bon choix de carrière;

appuyer l'élaboration d'initiatives d'apprentissage qui aident les Canadiens à explorer les programmes d'apprentissage, à s'y préparer, à y participer et à y réussir;

faciliter la participation des employeurs et des syndicats aux programmes d'apprentissage;

encourager l'élaboration d'outils et d'approches novateurs pour mieux préparer les préapprentis, les apprentis et les compagnons pour les emplois de demain.

Service d'apprentissage

Annoncé dans le budget de 2021, le Service d'apprentissage versera 470 millions de dollars sur trois ans, à compter de l'exercice 2021-2022, pour aider les apprentis de première année dans les métiers désignés Sceau rouge admissibles à accéder aux possibilités d'emploi dans les petites et moyennes entreprises, et ainsi acquérir l'expérience pratique nécessaire pour réussir dans les métiers spécialisés.

Par l'entremise du Service d'apprentissage, Emploi et Développement social Canada finance des organismes intermédiaires qui fourniront aux petites et moyennes entreprises jusqu'à 5 000 $ pour chaque nouvel apprenti de première année admissible embauché, afin de les aider à assumer les coûts initiaux comme les salaires et la formation. Afin d'accroître la diversité dans les métiers désignés Sceau rouge, une somme supplémentaire de 5 000 $ sera versée aux employeurs pour qu'ils embauchent des membres des groupes visés par l'équité en matière d'emploi, y compris les femmes, les membres des minorités visibles et les personnes en situation de handicap.

Les intermédiaires fourniront également un soutien supplémentaire aux employeurs pour les aider à participer au système d'apprentissage. Les mesures de soutien pourraient comprendre de l'aide pour naviguer dans le système d'apprentissage, intégrer les apprentis et créer des milieux de travail inclusifs.

Subventions aux apprentis

Le gouvernement du Canada offre trois types de subventions aux apprentis : la Subvention incitative aux apprentis, la Subvention incitative aux apprentis pour les femmes et la Subvention à l'achèvement de la formation d'apprenti.

Depuis l'instauration des subventions aux apprentis, le gouvernement du Canada a versé plus de 978 200 subventions aux Canadiens. Cela représente un financement de 1,28 milliard de dollars, notamment :

plus de 678 900 subventions incitatives aux apprentis;

plus de 8 600 subventions incitatives aux apprentis pour les femmes;

près de 290 700 subventions à l'achèvement de la formation d'apprenti.

Autres investissements dans les métiers spécialisés

Pour soutenir les apprentis, le gouvernement investit également dans des prêts, des crédits d'impôt, des prestations d'assurance-emploi pendant la formation en classe, le financement de projets et le programme du Sceau rouge. Le programme du Sceau rouge favorise un marché du travail national des métiers spécialisés efficace et intégré en fournissant une base commune pour la reconnaissance professionnelle et la formation en apprentissage au Canada. Grâce au soutien fédéral du programme du Sceau rouge, les provinces, les territoires et l'industrie ont accès à des produits du Sceau rouge de grande qualité (p. ex. normes professionnelles et examens du Sceau rouge) pour chacun des 55 métiers désignés Sceau rouge.

Des programmes comme le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical et le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés aident les syndicats et d'autres organisations à aider les groupes clés qui font face à des obstacles à la réussite dans les métiers.

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical encourage la formation des apprentis en milieu syndical, l'innovation et l'enrichissement des partenariats au niveau des métiers désignés Sceau rouge. Il comporte deux volets de financement. Le volet 1, Investissements dans l'équipement de formation, fournit aux syndicats jusqu'à 50 % du coût d'équipements et de matériel nouveaux et à jour qui répondent aux normes de l'industrie ou des investissements dans les nouvelles technologies dans les métiers désignés Sceau rouge, ce qui mène à une main-d'oeuvre plus qualifiée, inclusive, certifiée et productive. Le volet 2, Innovation dans l'apprentissage, appuie des approches novatrices pour relever les défis de longue date qui limitent les résultats de l'apprentissage au Canada.

Depuis 2017, le gouvernement du Canada a financé 217 projets pour un investissement total d'environ 127,4 millions de dollars.

Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé un financement de 46 millions de dollars sur cinq ans, et de 10 millions de dollars par année par la suite, pour encourager tous les Canadiens - y compris ceux qui font face à des obstacles comme les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles, les nouveaux arrivants, les personnes en situation de handicap et les jeunes - à envisager une carrière dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés appuie la formation préalable à l'apprentissage, notamment :

les possibilités d'exploration de carrière à l'appui de choix professionnels éclairés (p. ex. salons de l'emploi, mentorat, présentation en classe, jumelage, simulations et formation mobile);

la formation axée sur les compétences pour mieux préparer les personnes à la réussite (p. ex. le programme Compétences pour réussir, anciennement connu sous le nom de formation axée sur les compétences essentielles et certification en sécurité);

une expérience professionnelle pour offrir une expérience de travail pratique et des liens avec les employeurs (p. ex. des stages professionnels pour mieux faire connaître les métiers et permettre aux stagiaires d'acquérir une expérience pratique).

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a sollicité des projets auprès d'un large éventail d'organisations admissibles à ce programme.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 13:32 et diffusé par :