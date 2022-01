Manifestation des ouvriers spécialisés du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal





MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La soixantaine d'ouvriers spécialisés travaillant au CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal ainsi que plusieurs autres salariés solidaires à leur cause ont bruyamment manifesté leur colère, ce midi, devant les bureaux de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, à Montréal.

Les syndiqués dénoncent le refus du gouvernement caquiste de leur accorder la prime de 1000 $ décrétée par un arrêté ministériel dans le cadre de la lutte à la COVID-19. Notons que celle-ci est versée à presque tout le personnel qui évolue dans le milieu de la santé au Québec.

Le syndicat SCFP 2881 réclame haut et fort une modification à cet arrêté ministériel afin d'octroyer la prime à ces grands oubliés qui font leur travail dans l'ombre, au coeur même du système de santé, en effectuant des tâches indispensables pour assurer le bien-être des patients et du personnel.

« Le gouvernement doit réajuster le tir et donner aux ouvriers spécialisés du public cette prime tant

méritée », martèle Jonathan Deschamps, président du SCFP 2881.

De plus, il est important de rappeler que selon l'Institut de la statistique du Québec, ces travailleurs ont un salaire inférieur de plus de 30 % à celui de leurs collègues du secteur privé.

Les quelque 7000 ouvriers spécialisés qui se retrouvent dans les établissements publics du Québec occupent, entre autres, des postes tels que ceux d'électricien, de plombier, de mécanicien et de frigoriste.

