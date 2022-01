Lancement d'un appel de propositions visant à aider les Canadiens à acquérir les compétences nécessaires pour occuper les emplois recherchés





Les organismes ont jusqu'au 18 mars pour présenter une demande de financement dans le cadre du nouveau Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle

GATINEAU, QC, le 31 janv. 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Qu'il s'agisse de rebâtir après la pandémie de COVID-19 ou de stimuler l'économie propre de l'avenir, les travailleurs seront toujours au coeur de la réussite du Canada. En aidant les travailleurs canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois recherchés, non seulement nous appuyons les employeurs de secteurs clés à remédier à de graves pénuries, mais nous permettons aussi à toute l'économie de prospérer.



C'est pourquoi, aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a lancé un appel de propositions de projets qui aideront des milliers de Canadiens à trouver la formation dont ils ont besoin pour décrocher de bons emplois dans des secteurs où la demande est forte. La priorité sera accordée aux projets qui soutiennent les groupes sous-représentés, y compris les femmes, les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les Canadiens racisés, les nouveaux arrivants et les Canadiens LGBTQ2, et qui favorisent également une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive.

Les projets seront financés dans trois domaines prioritaires :

Développer les talents pour une économie propre : pour soutenir les besoins de perfectionnement de la main-d'oeuvre dans les secteurs qui contribuent à l'économie à faibles émissions de carbone, protègent l'environnement, protègent les écosystèmes océaniques ou aquatiques et/ou gèrent les ressources naturelles.

Soutenir des solutions axées sur la demande dans les secteurs les plus durement touchés par la pandémie et ceux qui sont essentiels à la relance : pour appuyer des activités qui peuvent être lancées rapidement pour répondre à l'évolution de l'offre de main-d'oeuvre et aux besoins en compétences et en emploi des travailleurs et des employeurs les plus durement touchés par la pandémie.

Investir dans le secteur des soins de santé : pour relever les défis auxquels font face les professions de la santé très sollicitées, y compris les pénuries de compétences et de main-d'oeuvre, la mobilité de la main-d'oeuvre, les besoins de main-d'oeuvre en santé mentale et l'intégration de professionnels de la santé formés à l'étranger.



Dans le cadre de l'appel de propositions, les projets retenus proposeront au moins l'une des activités admissibles suivantes :

offrir de la formation et du recyclage pour permettre aux travailleurs d'acquérir des compétences qui répondent aux besoins changeants des industries, notamment en aidant les travailleurs à saisir les occasions liées aux emplois recherchés dans des secteurs en croissance;

fournir des solutions aux employeurs pour former une main-d'oeuvre et un milieu de travail qualifiés et résilients;

offrir des solutions créatives pour élaborer et mettre en oeuvre de nouvelles façons de régler les problèmes du marché du travail dans des secteurs et des professions clés;

établir des normes et des outils à l'échelle sectorielle pour aider tous les intervenants à cerner les besoins et les tendances en matière de compétences particulières et à y répondre.

Annoncé pour la première fois dans le budget de 2021, le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle s'appuie sur le succès du Programme d'appui aux initiatives sectorielles, en élargissant la portée des projets de grande envergure qui offrent un éventail élargi de mesures de soutien pour former des travailleurs et aider les employeurs, surtout ceux de petites et moyennes entreprises, à élaborer des solutions pratiques et efficaces.

Citations



« Partout au pays et dans le monde, la COVID-19 et le changement climatique ont des répercussions sur la main-d'oeuvre. Nous voyons survenir des pénuries de main-d'oeuvre et une hausse de la demande pour certaines compétences. Le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle permettra à des milliers de Canadiens d'obtenir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour saisir ces occasions d'emploi dans les domaines de la santé, de la technologie propre et d'autres secteurs. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« L'approche du Canada en matière de relance économique et de transition inclusive vers une énergie propre consiste essentiellement à placer les gens et les communautés au coeur de nos interventions et de nos investissements. Le nouveau Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle aidera les travailleurs canadiens à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour profiter des possibilités offertes par la transition vers un avenir énergétique à faibles émissions de carbone. »

- Le ministre des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson



« Pour améliorer l'accès à des soins de haute qualité pour tous les Canadiens et renforcer nos systèmes de santé, notre gouvernement continue d'adopter une approche Équipe Canada, en collaboration avec les provinces, les territoires et les partenaires du milieu de la santé. Le Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle est une autre étape novatrice dans nos efforts visant à faire avancer les priorités en santé et à surmonter les défis de la main-d'oeuvre dans le domaine de la santé. »

- Le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos

Les faits en bref

À l'automne 2021, les employeurs canadiens cherchaient à pourvoir près d'un million de postes vacants. Un nombre important de postes vacants (126 000) étaient recensés dans le secteur des soins de santé, qui observait déjà des pénuries avant la pandémie.



En 2020, le secteur de l'environnement a ajouté 35 000 nouveaux emplois. En raison de la croissance de l'emploi et des départs à la retraite, 173 000 emplois seront à pourvoir en environnement d'ici 2025.

On prévoit que le vieillissement de la population et la diminution de la participation au marché du travail exacerberont les pénuries de main-d'oeuvre à long terme, étant donné que 600 000 travailleurs pourraient prendre leur retraite au cours des trois prochaines années.

D'ici 2028, on prévoit que 75 % de la population active travaillera déjà. Les travailleurs devront perfectionner leurs compétences et se recycler afin de répondre aux exigences d'un marché du travail en évolution. En fait, 21,7 % des travailleurs sont jugés sous-qualifiés dans leur emploi, ce qui est supérieur à la moyenne des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 276 millions de dollars sur deux ans dans le cadre du nouveau Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle qui a été annoncé pour la première fois dans le budget de 2021. Ce programme aidera les travailleurs et les employeurs en appuyant des solutions visant à répondre aux besoins actuels et émergents en main-d'oeuvre dans des secteurs clés, notamment :

investit jusqu'à 276 millions de dollars sur deux ans dans le cadre du nouveau Programme de solutions pour la main-d'oeuvre émergents main-d'oeuvre jusqu'à 55 millions de dollars pour des projets qui contribuent au développement des talents pour l'économie propre du Canada ;

;

jusqu'à 166 millions de dollars pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs les plus durement touchés par la pandémie;



jusqu'à 55 millions de dollars pour relever les défis liés aux nombreux postes vacants dans le secteur des soins de santé.

Les projets retenus recevront un minimum de 5 millions de dollars, jusqu'à concurrence de 50 millions de dollars. Le montant maximal ne s'applique pas aux projets du secteur de la santé.

Les bénéficiaires admissibles sont notamment les organismes sans but lucratif et à but lucratif, les administrations provinciales, territoriales et municipales, les institutions, les organismes et les sociétés d'État ainsi que les organisations autochtones (y compris les conseils de bande, les conseils tribaux et les entités autonomes).

La date limite pour soumettre une proposition est le 18 mars 2022.

Afin de remédier aux lacunes de longue date dans le développement des compétences et d'encourager l'apprentissage continu et le perfectionnement professionnel chez tous les Canadiens, le gouvernement consacre jusqu'à 237 millions de dollars sur deux ans au financement d'organismes dans le cadre d'un appel de propositions pour le programme Compétences pour réussir.

Pour encourager plus de Canadiens à choisir les métiers spécialisés, le gouvernement du Canada investit près de 1 milliard de dollars chaque année dans le soutien à l'apprentissage par l'entremise de bourses, de prêts, de crédits d'impôt, de prestations d'assurance-emploi pendant la formation en établissement, en financement de projets et en soutien pour le programme Sceau rouge, en plus des programmes de financement existants.

Liens connexes

Financement : Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle

Programme de solutions pour la main-d'oeuvre sectorielle

Transition équitable

Plan climatique canadien

Le budget de 2021

EDSC sur Twitter

EDSC sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 12:53 et diffusé par :