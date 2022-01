Xinhua Silk Road : Fujian Dehua accélère la création d'une marque de céramique grâce à des événements commerciaux et à un kit de stratégies





BEIJING, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Le premier événement de lancement de produits et de jumelage d'entreprises « Master IP+ » de Dehua a récemment débuté dans le parc logistique d'e-commerce de céramiques chinoises du comté de Dehua, dans la province de Fujian, dans l'est de la Chine.

En présentant plus de 300 produits céramiques pour l'Année du Tigre, ce tout premier événement du parc logistique nouvellement ouvert a donné le ton pour la construction d'un mode d'affaires « Master IP+ » tout en enrichissant l'image de la céramique de Dehua avec un héritage culturel et une valeur ajoutée.

Dehua, l'un des principaux fabricants de céramique en Chine, exporte plus de 70 % de ses produits céramiques dans plus de 190 pays et régions du monde. Elle a été surnommée « ville mondiale de la céramique » par le World Crafts Council (Conseil mondial de l'artisanat) en 2015.

La valeur de production de la céramique de Dehua a dépassé 45 milliards de yuans en 2021, la valeur de la marque atteignant 108,6 milliards de yuans.

Traditionnellement réputé pour sa porcelaine blanche, le comté de Dehua s'emploie activement à moderniser et à transformer son industrie, ainsi qu'à développer sa marque, afin d'améliorer sa compétitivité sur le marché et de bénéficier d'une reconnaissance et d'une influence internationales.

Le gouvernement du comté a publié une série de mesures telles que le soutien aux salons et expositions consacrés à la céramique, les concours de conception et de techniques céramiques, l'exploration de canaux de commercialisation, ainsi que le développement de produits culturels et créatifs en céramique.

Le comté de Dehua, qui a pour objectif d'être un « petit comté avec une grande vision du commerce électronique et un environnement commercial complet », travaille également à la construction et à l'amélioration de la plateforme de services pour la céramique artistique, à l'organisation de salons et au lancement de nouveaux produits, tout en contribuant à rapprocher les maîtres et les entreprises.

Voici le lien original : https://en.imsilkroad.com/p/326300.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1736572/1.jpg

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 12:40 et diffusé par :