Près de 1 million de Québécois sans médecin de famille, résultat du laxisme de la CAQ!

QUÉBEC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la CAQ promettait un médecin de famille pour tous les Québécois en campagne électorale, en 2018, la liste d'attente a plus que doublé pour atteindre tout près de 1 million de patients orphelins, dénonce M. Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé.

Non seulement François Legault ne remplit pas sa promesse de fournir un médecin de famille à tous les Québécois mais son gouvernement a pris la direction complètement opposée en laissant la liste d'attente atteindre des sommets inégalés en ce domaine. Pour le député de Nelligan, c'est clairement un constat d'échec de la CAQ après bientôt quatre ans au pouvoir.

De plus, alors qu'elle avait tout en mains à son arrivée au pouvoir pour permettre une prise de rendez-vous plus efficace et transparente avec les médecins de famille et ainsi améliorer l'accès, la CAQ s'est traîné les pieds, Même après avoir octroyé des millions de dollars à une compagnie d'un ami personnel du premier ministre pour revoir le système de prise de rendez-vous et ce, sans appel d'offres, la liste d'attente s'allonge dangereusement. Et, de surcroît, ledit système n'est toujours pas en fonction, renchérit M. Derraji.

« Maintenant près d'un million de Québécois se retrouvent sans médecin de famille après plus de 3 ans de gouvernement caquiste! Un million! C'est du jamais vu! C'est la responsabilité du premier ministre et de son ministre de la Santé de respecter leur engagement et de fournir un médecin à tous les Québécois. À date, tout ce qu'on constate, c'est qu'ils ont perdu 3 ans et qu'il n'y a absolument aucune révolution dans les plans de la CAQ. »

-Monsef Derraji, député de Nelligan et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé

