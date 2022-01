Juvenescence Ltd. annonce la régénération réussie de membres chez des grenouilles adultes





Morphoceuticals Inc, société de portefeuille détenue par Juvenescence Ltd, se félicite des résultats d'une étude à long terme publiée par ses fondateurs dans Science Advances, démontrant la régénération réussie de membres chez Xenopus laevis (grenouille à griffes africaine). C'est la première démonstration de régénération fonctionnelle de membres au sein d'une espèce ne présentant pas de régénération spontanée de membres complexes à l'âge adulte. Chaque année, aux États-Unis, environ 185 000 amputations - l'ablation chirurgicale d'un membre - sont pratiquées et on estime que près de 3,6 millions de personnes vivront avec la perte d'un bras ou d'une jambe d'ici 2050. (Amputee Coalition)

Les travaux réalisés dans les laboratoires universitaires de Michael Levin, professeur de biologie Vannevar Bush à l'université de Tufts, et de David Kaplan, professeur d'ingénierie de la famille Stern à Tufts, qui sont les cofondateurs de Morphoceuticals Inc., ont permis de démontrer la recroissance, le remodelage marqué des tissus et la restauration fonctionnelle d'un membre postérieur de X. laevis à la suite d'une brève exposition de 24 heures à un nouveau traitement multi-médicamenteux et pro-régénérateur administré au moyen d'un bioréacteur portable. Les tissus régénérés, constitués de peau, d'os, de vaisseaux sanguins et de nerfs nouveaux, dépassaient largement la complexité et les capacités sensorimotrices des sujets témoins de l'étude.

Selon le professeur Levin, "des organismes tels que X. laevis, dont les capacités de régénération restreintes à l'âge adulte reflètent certaines des principales limites de l'homme, sont de précieux modèles pour tester des interventions et découvrir des déclencheurs susceptibles de restaurer à la fois la forme et la fonction". Le professeur Kaplan a ajouté : "Ces données démontrent notre capacité à "relancer " avec succès les voies régénératrices endogènes chez les vertébrés. La transposition de ces résultats chez les mammifères reste cependant à démontrer et constitue la prochaine étape clé de ce processus".

Greg Bailey, DM, PDG de Juvenescence Ltd et investisseur de démarrage de Morphoceuticals, a déclaré : "Les docteurs Levin et Kaplan sont les précurseurs de nouvelles approches de régénération des membres, tissus et organes fonctionnels. Ces résultats ouvrent la voie à l'application d'un nouvel ensemble d'outils qui seront développés par Morphoceuticals et nous permettront d'explorer de nouvelles approches de traitement régénératif tout à fait uniques. Les applications envisageables visent à aider un jour les patients à surmonter le fardeau de la perte d'organes et de membres grâce à des moyens que la médecine traditionnelle ne peut pas offrir, et c'est la raison pour laquelle Juvenescence a investi et continue de soutenir la plateforme scientifique de Morphoceuticals."

Alex Pickett, directeur général et responsable du développement commercial chez Juvenescence et directeur de Morphoceuticals, Inc. a fait remarquer : "De tels effets régénérateurs à long terme après une courte exposition à un cocktail de plusieurs médicaments laissent penser que les docteurs Levin et Kaplan sont parvenus à déclencher une sous-routine de développement susceptible d'être réorientée vers la médecine régénérative. Juvenescence se réjouit que Morphoceuticals puisse continuer à développer une meilleure compréhension de la façon dont la structuration bioélectrique contribue au développement et à la régénération."

Référence de la publication

Murugan et al., Sci. Adv. 8, eabj2164 (2022) 28 janvier 2022

DOI: 10.1126/sciadv.abj2164

À propos de Morphoceuticals Inc.

Basée dans le Massachusetts, Morphoceuticals Inc. est une société de biotechnologie cofondée par les docteurs Levin et Kaplan et financée par Juvenescence Ltd. Morphoceuticals ouvre la voie à des approches bioélectriques permettant d'accéder à la programmation anatomique, un élément essentiel de notre système de fonctionnement biologique. Grâce à des combinaisons exclusives de modulateurs de canaux ioniques et de jonctions lacunaires, nous nous concentrons sur le déclenchement de la régénération des membres, l'amélioration de la santé des moignons d'amputation, la promotion de la régénération des organes et le traitement des canalopathies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.Morphoceuticals.com

À propos de Juvenescence Ltd.

Juvenescence Limited, une société du secteur des sciences de la vie qui développe des thérapies visant à modifier le vieillissement et à allonger la vie humaine en bonne santé, a été fondée par Jim Mellon, Greg Bailey et Declan Doogan. L'équipe de Juvenescence est composée de développeurs de médicaments, d'entrepreneurs, de distributeurs et d'investisseurs hautement qualifiés présentant un bilan éprouvé dans les secteurs de la pharmacie et de la santé grand public. L'entreprise entend inspirer le monde et lui donner les moyens de ne pas se contenter de réimaginer ce que signifie vieillir, mais d'aider les gens à repenser leur vie.

Juvenescence dispose d'un large portefeuille de produits en développement et soutient l'innovation au sein de quatre unités : JuvRx- Axée sur les médicaments traditionnels prescrits pour modifier le vieillissement et la prévention des maladies ; JuvLife- Produits de consommation qui gèrent le vieillissement et aident à prolonger la durée de vie ; JuvDataScience- Améliorer rapidement le développement de nouveaux médicaments, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour favoriser une efficacité et une efficience exceptionnelles dans le développement des médicaments ; et JuvRegeneration- Positionnée à la limite de la régénération cellulaire et tissulaire, pour remédier aux ravages de l'âge et de la maladie qui requièrent la régénération de nouvelles cellules et de nouveaux tissus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.juvlabs.com

