La solution Key Shield de Verimatrix récompensée par un ''Cybersecurity Excellence Award''





Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa solution Verimatrix Key Shield a été distinguée par une médaille d'or lors des 2022 ''Cybersecurity Excellence Awards''.

La solution Key Shield de Verimatrix permet de dissuader les auteurs de cyberattaques en rendant les piratages presque impossibles et ce, par la création d'architectures sécurisées, la protection de données sensibles et le contrôle permanent des clés cryptographiques. Verimatrix Key Shield protège les véhicules automobiles connectés, aujourd'hui essentiels aux individus et aux organisations, et renforce les mesures de protection contre les hackers.

"Nous constatons une prise de conscience grandissante sur la nécessité de protéger efficacement toutes les solutions tierces indispensables aux voitures connectées d'aujourd'hui - nous nous réjouissons de cette reconnaissance en tant qu'innovateur de premier plan dans ce domaine essentiel que représente la cybersécurité", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Nous sommes heureux de travailler en étroite collaboration avec les principaux fournisseurs technologiques du secteur automobile, afin d'offrir aux constructeurs automobiles des technologies fiables permettant l'accès, le contrôle et l'analyse des véhicules."

Les lauréats du programme ''Cybersecurity Excellence Awards'' sont sélectionnés sur des critères tels que le leadership, l'excellence et les performances en matière de cybersécurité, et ce en relation avec la catégorie choisie et les informations communiquées à l'appui de la candidature. Cliquez ici pour en savoir plus sur le programme ''Cybersecurity Excellence Awards'' de cette année et sur ses gagnants.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

