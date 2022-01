CIBC Mellon a été choisie pour fournir des services de garde à Leith Wheeler Investment Counsel Ltd.





Leith Wheeler et CIBC Mellon élargissent leur relation existante de tenue de dossiers de fonds pour inclure la garde de huit fonds supplémentaires

TORONTO , le 31 janv. 2022 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui qu'elle avait été choisie dans le but de fournir des services de garde à Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. (Leith Wheeler) pour plusieurs fonds d'investissement. Ce mandat s'appuie sur une relation existante de 25 ans en matière de services d'actifs entre CIBC Mellon et Leith Wheeler. Leith Wheeler est un gestionnaire de valeur indépendant, axé sur le client, qui représente une clientèle nationale de clients privés, d'institutions et de conseillers en placement.

« La désignation de CIBC Mellon est une extension naturelle de notre relation de longue date, permettant des synergies opérationnelles et la consolidation dans l'ensemble de nos activités », a déclaré Cecilia Wong, chef des services financiers, Leith Wheeler. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de tirer parti du modèle de service et des offres technologiques de pointe de CIBC Mellon dans les années à venir. »

« Nous sommes fiers de porter main-forte à Leith Wheeler grâce à notre technologie avancée et nos services de garde évolutifs, ce qui les positionnera pour atteindre une plus grande efficacité, augmenter leur rapidité de mise en marché et consolider davantage la résilience opérationnelle de leurs activités d'investissement », a déclaré Ash Tahbazian, chef des services aux clients, CIBC Mellon. « Dans un contexte d'accélération du marché, nous sommes heureux de supporter Leith Wheeler avec des outils et des niveaux de service qui leur permettront de saisir de nouvelles opportunités et de produire des résultats dont bénéficieront leurs investisseurs »

À propos de Leith Wheeler

Leith Wheeler gère plus de 23 milliards de dollars pour des clients privés, des fondations, des fonds de dotation, des communautés autochtones, des conseillers, des régimes de retraite et d'autres clients institutionnels à l'échelle du Canada. Fondée en 1982, Leith Wheeler demeure une entreprise indépendante détenue par ses employés qui offre à ses clients des produits d'investissement structurés et de valeur, un haut niveau d'intégrité et un service qui accorde toujours la priorité aux intérêts des clients. Sur le point culturel, l'entreprise accorde une grande importance à la philanthropie et au développement communautaire, offrant à chaque année son temps et ses ressources pour soutenir des dizaines d'initiatives dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, des sports et des arts à travers le Canada.

De plus, son équipe d'analystes et de gestionnaires de portefeuille publie régulièrement des éléments de réflexion sur des sujets d'investissements importants. Pour poursuivre votre lecture ou pour en savoir plus, visitez le site www.leithwheeler.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et internationaux au Canada à gérer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services d'investissement éclairés aux fonds d'investissement, aux régimes de retraite, aux compagnies d'assurance, aux banques, aux fondations, aux fonds en dotation, aux sociétés et institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 31 décembre 2021, CIBC Mellon détenait plus de 2,6 billions de dollars canadiens d'actifs sous administration. CIBC Mellon est membre du réseau mondial de BNY Mellon qui, en date du 31 décembre 2021, comptait 46,7 billions de dollars américains d'actifs sous garde et/ou sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez www.cibcmellon.com.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandra DeCata, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6126, alexandra.decata@cibcmellon.com

Personne-ressource pour les médias :

Mike Wallberg, vice-président, Marketing et communications, Leith Wheeler, 604 683-3391, mikew@leithwheeler.com

SOURCE CIBC Mellon

Communiqué envoyé le 31 janvier 2022 à 11:31 et diffusé par :